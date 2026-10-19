“Nunca había sido tan feliz”: Andreína Martínez tras desfilar

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La modelo dominicana Andreína Martínez invitó a sus seguidores a celebrar su participación en el desfile de Victoria’s Secret, pese a no resultar ganadora del reality que buscaba elegir a una nueva ángel de la reconocida marca de lencería.
A través de una publicación en Instagram, Martínez expresó su emoción por caminar por primera vez en una de las pasarelas más emblemáticas de la industria de la moda. Para la dominicana, esta experiencia representa un sueño hecho realidad y una oportunidad que desea recordar con felicidad y gratitud.
“Yo creo que ustedes no entienden la MAGNITUD, I WALKED THE VICTORIA’S SECRET FASHION SHOW”, escribió la modelo, al destacar la importancia que tiene este logro en su carrera.
Martínez quedó fuera de la competencia Angels Among Us, en la que llegó a la final junto a Solange Omon y Tatyana Tinsley. Omon resultó ganadora el domingo 18 de octubre, pero la dominicana dejó claro que su participación en el espectáculo también merece ser celebrada.
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Andreína Martínez quiere celebrar su logro en Victoria’s Secret
En su mensaje, la modelo pidió que la atención no se concentre únicamente en el resultado de la competencia, sino también en la oportunidad de haber formado parte de un evento de alcance internacional.
“Nunca había estado tan feliz. República Dominicana, celebremos esto. Caminé por primera vez el show más icónico. I WALKED THE VS FASHION SHOW, aún no lo creo”, manifestó.
La dominicana también agradeció a Adam Selman y a todas las personas que hicieron posible su participación. Asimismo, resaltó la confianza que depositaron en ella para formar parte de esta experiencia.
“Yo estoy celebrando, y eso es lo único que quiero ver: celebración, felicidad, cadereo y gratitud. Here’s to all that’s coming”, expresó Martínez, al dejar claro que prefiere enfocarse en lo conseguido y en las oportunidades que puedan surgir en el futuro.
La modelo dominicana celebra junto a las finalistas
Martínez también manifestó su orgullo y cariño por haber compartido esta experiencia con Tatyana Tinsley y Solange Omon, con quienes coincidió durante la etapa final de Angels Among Us.
Aunque no obtuvo el título de nueva ángel de Victoria’s Secret, su participación le permitió formar parte de uno de los espectáculos más reconocidos del mundo de la moda.
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