“Nunca había sido tan feliz”: Andreína Martínez tras desfilar

La modelo dominicana Andreína Martínez invitó a sus seguidores a celebrar su participación en el desfile de Victoria’s Secret, pese a no resultar ganadora del reality que buscaba elegir a una nueva ángel de la reconocida marca de lencería.

A través de una publicación en Instagram, Martínez expresó su emoción por caminar por primera vez en una de las pasarelas más emblemáticas de la industria de la moda. Para la dominicana, esta experiencia representa un sueño hecho realidad y una oportunidad que desea recordar con felicidad y gratitud.

“Yo creo que ustedes no entienden la MAGNITUD, I WALKED THE VICTORIA’S SECRET FASHION SHOW”, escribió la modelo, al destacar la importancia que tiene este logro en su carrera.

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Martínez quedó fuera de la competencia Angels Among Us, en la que llegó a la final junto a Solange Omon y Tatyana Tinsley. Omon resultó ganadora el domingo 18 de octubre, pero la dominicana dejó claro que su participación en el espectáculo también merece ser celebrada.