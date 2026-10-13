¿Contra quién compite Andreína Martínez para firmar con Victoria’s Secret?

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Santo Domingo, RD.- La modelo dominicana, Andreína Martínez destaca con su participación en el Angels Among Us, el reality de Victoria’s Secret, destacando entre más de 100 mil aspirantes.
La criolla sigue avanzando en el reality orientado a captar nuevos talentos para la reconocida marca de lencería. Al día de hoy se ubica en el puesto número 3 a solo dos eslabones de logar su cometido.
Desde este sitial, la Miss República Dominicana Universo 202, se mantiene firme en su intención de convertirse en uno de los nuevos rostros de la firma internacional.
Recientemente, superó varias pruebas con seguridad, elegancia y desenvolvimiento en la pasarela, aspectos que destacan los jurados sobre las apariciones en escena de modelo.
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¿Pero contra quienes compite Andreína?
La representante de la bandera tricolor, comparte la recta final de Angels Among Us con otras dos competidoras.
Se trata de Solange Omon, modelo de Camerún (país de África Central) y Tatyana Tinsley, bailarina del Bronx. Al igual que Andreína luchan por la oportunidad de desfilar para Victoria’s Secret y obtener un contrato exclusivo con la agencia internacional IMG Models.
La competencia se encamina hacia su desenlace, previsto para este domingo 18 de octubre de 2026, fecha señalada para el Victoria’s Secret Fashion Show en Los Ángeles, California.
Será a las 7:30 de la noche, hora de República Dominicana. Conntará con presentaciones musicales de KATSEYE, Megan Moroney, Megan Thee Stallion y Tate McRae.
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