¿Contra quién compite Andreína Martínez para firmar con Victoria’s Secret?

Santo Domingo, RD.- La modelo dominicana, Andreína Martínez destaca con su participación en el Angels Among Us, el reality de Victoria’s Secret, destacando entre más de 100 mil aspirantes.

La criolla sigue avanzando en el reality orientado a captar nuevos talentos para la reconocida marca de lencería. Al día de hoy se ubica en el puesto número 3 a solo dos eslabones de logar su cometido.

Desde este sitial, la Miss República Dominicana Universo 202, se mantiene firme en su intención de convertirse en uno de los nuevos rostros de la firma internacional.

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Recientemente, superó varias pruebas con seguridad, elegancia y desenvolvimiento en la pasarela, aspectos que destacan los jurados sobre las apariciones en escena de modelo.