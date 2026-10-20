Andreína Martínez estalla contra críticas racistas hacia Solange Omon

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La modelo dominicana Andreína Martínez expresó su indignación por los comentarios racistas y ofensivos que ha recibido luego de que la marca Victoria’s Secret anunciara a Solange Omon como su nueva ángel.
A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Martínez lamentó que un logro importante en su carrera se vea empañado por mensajes que buscan generar rivalidad entre ambas modelos.
La ex Miss República Dominicana Universo 2021 dejó claro que se alegra por el éxito de Omon. También que está orgullosa de ver cómo continúa creciendo profesionalmente.
“Es triste que no pueda celebrar un hito tan grande en mi carrera, porque en vez de disfrutar este momento estoy recibiendo miles de mensajes racistas, de mal gusto, y que simplemente no es apoyo para mí”, manifestó.
La modelo también felicitó a Solange Omon por esta nueva etapa. Además destacó que se siente emocionada por haber tenido la oportunidad de desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show.
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Andreína Martínez rechaza la rivalidad entre mujeres
Martínez cuestionó a quienes intentan demostrarle apoyo mediante ataques contra otra mujer. Según explicó, los mensajes ofensivos no representan sus valores ni la manera en que desea celebrar sus logros profesionales.
“Es lamentable que, para intentar ‘animarme’ o ‘apoyarme’, se menosprecie a otra mujer. Eso no va conmigo ni con mis valores”, afirmó.
Asimismo, reveló que compartió un día agradable con Omon en Disneylandia. Por eso, le resultó aún más lamentable encontrar comentarios cargados de odio al revisar su teléfono.
La modelo dominicana insistió en que no respaldará a quienes aprovechan la situación para justificar expresiones de racismo o faltas de respeto hacia la nueva integrante de Victoria’s Secret.
“No voy a respaldar a quienes aprovechan este momento para justificar su odio; desde luego, no permitiré que se utilice mi nombre para excusar su falta de respeto”, puntualizó.
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