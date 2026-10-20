Andreína Martínez estalla contra críticas racistas hacia Solange Omon

La modelo dominicana Andreína Martínez expresó su indignación por los comentarios racistas y ofensivos que ha recibido luego de que la marca Victoria’s Secret anunciara a Solange Omon como su nueva ángel.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Martínez lamentó que un logro importante en su carrera se vea empañado por mensajes que buscan generar rivalidad entre ambas modelos.

La ex Miss República Dominicana Universo 2021 dejó claro que se alegra por el éxito de Omon. También que está orgullosa de ver cómo continúa creciendo profesionalmente.

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“Es triste que no pueda celebrar un hito tan grande en mi carrera, porque en vez de disfrutar este momento estoy recibiendo miles de mensajes racistas, de mal gusto, y que simplemente no es apoyo para mí”, manifestó.

La modelo también felicitó a Solange Omon por esta nueva etapa. Además destacó que se siente emocionada por haber tenido la oportunidad de desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show.