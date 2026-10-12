¡A un paso del sueño! Andreína Martínez conquista el top 3 de Victoria’s Secret

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La modelo dominicana Andreína Martínez continúa destacándose en Angels Among Us, el reality de Victoria’s Secret, tras conquistar un puesto en el top 3 de la competencia, en la que busca alcanzar uno de los mayores objetivos de su carrera en la industria de la moda.
La también Miss República Dominicana Universo 2021 sobresalió en el episodio del domingo 5 de octubre, durante una serie de pruebas que incluyeron varios cambios de vestuario frente al jurado. Su seguridad, elegancia y desenvolvimiento sobre la pasarela fueron parte de su desempeño en esta etapa del concurso.
Durante la deliberación, el juez Adam Selman destacó el avance de Martínez, quien logró posicionarse entre las tres finalistas de un grupo de más de 100,000 aspirantes que participaron en la convocatoria.
Tras conocer el resultado, la dominicana celebró junto a las otras dos participantes que continúan en la carrera por convertirse en la ganadora de esta edición.
Andreína Martínez destaca sus raíces dominicanas
Además de su desempeño frente al jurado, Martínez compartió aspectos personales de su historia durante el segmento conocido como el confesionario. En ese espacio, resaltó sus raíces y la importancia de su familia a lo largo de su trayectoria profesional.
La participación de la modelo representa una nueva oportunidad para proyectar el talento dominicano en escenarios internacionales, esta vez dentro de una de las marcas más reconocidas de la industria de la moda.
Notas relacionadas
¿Cuándo se conocerá a la ganadora de Victoria’s Secret?
La competencia Angels Among Us se acerca a su desenlace. Según los detalles anunciados, la decisión final está prevista para el domingo 18 de octubre de 2026, durante el Victoria’s Secret Fashion Show en Los Ángeles, California.
La ganadora tendrá la oportunidad de participar en el reconocido desfile y obtener un contrato exclusivo con la agencia internacional IMG Models.
Mientras llega la fecha decisiva, Andreína Martínez mantiene vivas sus aspiraciones de representar a la República Dominicana en una plataforma de alcance mundial.
De su paso por Miss Universo a su llegada al top 3 de Victoria’s Secret, la modelo dominicana suma un nuevo logro a su trayectoria. También queda a un paso de alcanzar una meta importante en su carrera internacional.
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