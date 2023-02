Amara La Negra sorprende a sus seguidores en ropa interior

Amara La Negra dejó boquiabiertos a sus seguidores con sus nuevas fotos en ropa interior. Como parte de una campaña para una conocida marca, la cantante se muestra al natural y con una figura envidiable luego de traer al mundo a sus gemelas.

«Que Hablen y que me Juzguen Por Vivir MI VIDA como yo quiera! Soy Joven y Libre y Tengo más agallas que muchos… No vivas para los demás atrévete y vive para ti por ti para que no te arrepientas mañana de no haberlo hecho» fue parte de los mensajes que acompañaron las nuevas fotos de Amara La Negra.