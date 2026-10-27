Alofoke gana batalla judicial por demanda de Manolo Ozuna

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El empresario y comunicador Santiago Matías, conocido como Alofoke, fue absuelto este lunes en el juicio de fondo seguido en su contra por presunta difamación e injuria, a raíz de una querella interpuesta por el comediante y actor Manolo Ozuna.
La decisión la dictó la jueza Milagros Ramírez, de la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Esto tras conocer los argumentos y elementos presentados por las partes durante el proceso.
La querella estuvo sustentada en supuestos improperios e imputaciones públicas. La acusación de Ozuna, Matías habría realizado en su contra a través de su plataforma de comunicación.
La acusación se presentó bajo la calificación jurídica de los artículos 367, 370 y 371 del Código Penal dominicano. Además de los artículos 21 y 22 señalados en el expediente.
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