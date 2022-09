Allendy goza de la pegada de “Mujer barata”, grabada hace 16 años 

SANTO DOMINGO.- El bachatero dominicano Allendy ocupa los primeros lugares de la radio y plataformas digitales tras vitalizarse en las redes sociales el sencillo “Mujer barata”, una canción que grabó hace más de 16 años.

La bachata de autoría de Wason Brazobán, quien también grabó una versión de la canción, se ha posicionado en distintas plataformas, colocando también en videoclip entre los 100 más populares a nivel global y más de un millón y medio de reproducciones.

“Esta canción se la conocí a Wason cuando eran Negros, y me gustó desde que la escuché por algo que me estaba pasando en ese momento, él mismo me la dio para que la grabe. Me siento súper bien porque es algo por la cual he luchado mucho y creí siempre en ese tema, ahora con las redes y, especialmente con Tik Tok la gente empezó a hacerla viral; lo que ha sucedido no ha sido una sorpresa, está número uno actualmente en la radio y en la calle”, resaltó el intérprete de “Te mal informaron”.