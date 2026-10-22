Mozart La Para rompe el silencio sobre la hija de Alexandra MVP

El artista urbano Mozart La Para reaccionó a los comentarios que circulan en redes sociales sobre la paternidad de la segunda hija de Alexandra MVP y pidió que lo desvinculen de las especulaciones.

Durante una transmisión en vivo, el intérprete aseguró que ha visto publicaciones de páginas de entretenimiento que señalan un supuesto parecido físico entre él y la niña.

“De ese susto la gente mía no van a morir, porque he visto a pal de gente diciendo que se parece a mí”, expresó el artista.

Mozart La Para explicó que actualmente se encuentra de gira por Europa. Cuestionó a las páginas que difunden esos comentarios, al considerar que algunas recurren a ese tipo de contenido por falta de noticias.

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El urbano insistió en que no lo relacionen con el tema y señaló que no acostumbra responder públicamente a cada comentario que circula sobre él.