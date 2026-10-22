Mozart La Para rompe el silencio sobre la hija de Alexandra MVP

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
El artista urbano Mozart La Para reaccionó a los comentarios que circulan en redes sociales sobre la paternidad de la segunda hija de Alexandra MVP y pidió que lo desvinculen de las especulaciones.
Durante una transmisión en vivo, el intérprete aseguró que ha visto publicaciones de páginas de entretenimiento que señalan un supuesto parecido físico entre él y la niña.
“De ese susto la gente mía no van a morir, porque he visto a pal de gente diciendo que se parece a mí”, expresó el artista.
Mozart La Para explicó que actualmente se encuentra de gira por Europa. Cuestionó a las páginas que difunden esos comentarios, al considerar que algunas recurren a ese tipo de contenido por falta de noticias.
El urbano insistió en que no lo relacionen con el tema y señaló que no acostumbra responder públicamente a cada comentario que circula sobre él.
“Cuando ustedes vean a mi esposa embarazada, ustedes dicen: ese es de él, pero a mí sáquenme de toda esa vaina”, manifestó.
Notas relacionadas
Alexandra MVP responde
Tras las declaraciones del artista, Alexandra MVP utilizó su canal de Instagram para responderle. Aseguró que nadie la había mencionado ni había afirmado que su hija fuera de él.
“Mira, mijo, lo primero es que aquí nadie te anda mencionando, ni nadie anda diciendo que alguien está obligado a estar con nadie. Porque, para empezar, ¿quién quiere estar contigo?”, escribió la influencer.
Alexandra también hizo referencia a la relación que mantuvo con Mozart La Para y afirmó que esa etapa quedó atrás hace más de siete años.
Asimismo, cuestionó que el cantante saliera a pronunciarse sobre un asunto que, según ella, nadie le había preguntado.
“Y lo peor es que no aguantaron la presión y tuviste que salir a aclarar algo completamente ridículo que nadie te estaba preguntando. Porque aquí nadie ha dicho que mi hija sea tuya para que tú tengas que salir a desmentir absolutamente nada”, expresó.
La influencer concluyó su respuesta con otro comentario dirigido al intérprete. Señaló que la llegada de su hija ha contribuido a que lo mencionen en las redes sociales.
“Y, por último, deberías ser agradecido, porque al menos con la llegada de mi princesaaaaa te están mencionando. Por lo menos estás sonando por algo”, agregó.
Las declaraciones de ambas figuras han generado reacciones en las plataformas digitales, donde los usuarios comentan el intercambio y las diferencias expresadas públicamente por los dos.
Te puede interesar
- «La dejó morir»: hija de mujer fallecida acusa a chofer de autobús
- Condenan a haitiano a 10 años por agresión sexual contra su hija en Hato Mayor
- Accidente impide viaje de Miss Universo República Dominicana a Puerto Rico
- ¡De terror! Magali Febles relata el vuelco que sufrió con Melissa Núñez
- Magalí Febles y Melissa Núñez sufren accidente