Alexandra MVP anuncia el nacimiento de su segunda hija

La influencer y empresaria Alexandra Hatcu, conocida popularmente como Alexandra MVP, anunció el nacimiento de su segunda hija, a quien llamó Gia Marie, a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

La empresaria compartió su felicidad por la llegada de la bebé y expresó su agradecimiento a Dios por permitirle convertirse en madre por segunda vez.

«No tengo palabras para describir la felicidad tan inmensa que siento en este momento. Todavía no puedo asimilar que Dios me haya bendecido una vez más con el regalo más hermoso de la vida: ser mamá», escribió.

Alexandra también manifestó su gratitud porque, según explicó, todo salió mejor de lo que imaginaba. Asimismo, agradeció a Dios por cuidarlas y protegerlas durante este momento especial.

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Alexandra MVP celebra la llegada de Gia Marie y comparte su felicidad con sus seguidores en redes sociales

La influencer dedicó unas emotivas palabras a sus dos hijas. Aseguró que la llegada de la recién nacida representa una nueva bendición para su familia.