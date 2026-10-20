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Alexandra MVP anuncia el nacimiento de su segunda hija

La influencer y empresaria Alexandra Hatcu, conocida como Alexandra MVP, anunció el nacimiento de su segunda hija, Gia Marie, mediante una publicación en Instagram. La comunicadora expresó su felicidad por la llegada de la bebé y agradeció a Dios porque, según indicó, todo salió mejor de lo que imaginaba. También dedicó emotivas palabras a sus dos hijas.

Marianny Valdez
Alexandra MVP anuncia el nacimiento de su segunda hija, Gia Marie, y expresar su felicidad por su llegada.
Alexandra Hatcu, conocida como Alexandra MVP, anunció el nacimiento de su hija Gia Marie a través de sus redes sociales.
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La influencer y empresaria Alexandra Hatcu, conocida popularmente como Alexandra MVP, anunció el nacimiento de su segunda hija, a quien llamó Gia Marie, a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

La empresaria compartió su felicidad por la llegada de la bebé y expresó su agradecimiento a Dios por permitirle convertirse en madre por segunda vez.

«No tengo palabras para describir la felicidad tan inmensa que siento en este momento. Todavía no puedo asimilar que Dios me haya bendecido una vez más con el regalo más hermoso de la vida: ser mamá», escribió.

Alexandra también manifestó su gratitud porque, según explicó, todo salió mejor de lo que imaginaba. Asimismo, agradeció a Dios por cuidarlas y protegerlas durante este momento especial.

Alexandra Hatcu comparte una publicación en redes sociales para anunciar el nacimiento de su hija Gia Marie
Alexandra MVP celebra la llegada de Gia Marie y comparte su felicidad con sus seguidores en redes sociales

La influencer dedicó unas emotivas palabras a sus dos hijas. Aseguró que la llegada de la recién nacida representa una nueva bendición para su familia.

«Bienvenida a nuestras vidas, Gia Marie. Te soñé, te esperé y hoy, por fin, puedo tenerte entre mis brazos. Te amo infinitamente, mi niña hermosa», expresó.

Notas relacionadas

La publicación generó reacciones de felicitación entre sus seguidores y otras figuras de las redes sociales, quienes le desearon bendiciones a la recién nacida y a su familia.

Alexandra MVP celebra el nacimiento de su segunda hija y expresa su agradecimiento por la llegada de la bebé
La empresaria Alexandra Hatcu dio la bienvenida a su segunda hija y agradeció a Dios por esta nueva etapa familiar

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