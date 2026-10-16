Alejandro Sanz traerá sus grandes éxitos a Santo Domingo con “¿Y ahora qué?”

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
El cantante español Alejandro Sanz ofrecerá un concierto el próximo 14 de noviembre en Santo Domingo, como parte de su gira internacional “¿Y ahora qué?”. El espectáculo tendrá lugar en el Estadio de Béisbol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
La presentación marcará el regreso del artista a los escenarios dominicanos, donde interpretará algunos de los temas más conocidos de su carrera, así como canciones de su repertorio más reciente.
La producción estará a cargo de SD Concerts, empresa que anunció el montaje de un espectáculo con tecnología y sonido de alto nivel.
Notas relacionadas
Venta de boletas y preventa
Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma Tuboleta.com.do. Los organizadores informaron que anunciarán los precios y las secciones disponibles en las próximas horas por medio de los canales oficiales del evento.
Asimismo, anunciaron una preventa exclusiva para clientes con tarjetas Visa del Banco BHD, que comenzará este viernes 16 de octubre a las 3:00 de la tarde.
La promoción ofrecerá un descuento del 15 % en la compra de boletas durante un período limitado, según informaron los organizadores.
Te puede interesar
- Un terremoto en Japón de 5,7 deja al menos 20 heridos
- Among Us permitió rescatar a menor que tenía más de 500 días secuestrada
- Bandera blanca ondea sobre residencia de cabecilla de 400 Mawozo en Haití
- Cerca de 1,2 millones de clientes de Ueno bank han recibido ya sus fondos
- Alliana promete compensar a afectados por cierre de Ueno Bank en Paraguay