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Alejandro Sanz traerá sus grandes éxitos a Santo Domingo con “¿Y ahora qué?”

El cantante español Alejandro Sanz ofrecerá un concierto el próximo 14 de noviembre en Santo Domingo, como parte de su gira internacional “¿Y ahora qué?”. El espectáculo tendrá lugar en el Estadio de Béisbol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. La presentación marcará el regreso del artista a los escenarios dominicanos, donde interpretará algunos de […]

Ruth Salcedo
Alejandro Sanz durante una presentación musical
Alejandro Sanz ofrecerá un concierto en el Estadio de Béisbol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo.
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El cantante español Alejandro Sanz ofrecerá un concierto el próximo 14 de noviembre en Santo Domingo, como parte de su gira internacional “¿Y ahora qué?”. El espectáculo tendrá lugar en el Estadio de Béisbol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

La presentación marcará el regreso del artista a los escenarios dominicanos, donde interpretará algunos de los temas más conocidos de su carrera, así como canciones de su repertorio más reciente.

La producción estará a cargo de SD Concerts, empresa que anunció el montaje de un espectáculo con tecnología y sonido de alto nivel.

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Venta de boletas y preventa

Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma Tuboleta.com.do. Los organizadores informaron que anunciarán los precios y las secciones disponibles en las próximas horas por medio de los canales oficiales del evento.

Asimismo, anunciaron una preventa exclusiva para clientes con tarjetas Visa del Banco BHD, que comenzará este viernes 16 de octubre a las 3:00 de la tarde.

La promoción ofrecerá un descuento del 15 % en la compra de boletas durante un período limitado, según informaron los organizadores.

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ETIQUETAS:MúsicaAlejandro SanzBanco BHDSD Concertsdestacada4conciertos en República Dominicana
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