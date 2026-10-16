Alejandro Sanz traerá sus grandes éxitos a Santo Domingo con “¿Y ahora qué?”

El cantante español Alejandro Sanz ofrecerá un concierto el próximo 14 de noviembre en Santo Domingo, como parte de su gira internacional “¿Y ahora qué?”. El espectáculo tendrá lugar en el Estadio de Béisbol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

La presentación marcará el regreso del artista a los escenarios dominicanos, donde interpretará algunos de los temas más conocidos de su carrera, así como canciones de su repertorio más reciente.

La producción estará a cargo de SD Concerts, empresa que anunció el montaje de un espectáculo con tecnología y sonido de alto nivel.