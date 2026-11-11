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Alejandro Sanz una de las figuras más influyentes de la música en español, regresa este sábado 14 de noviembre a República Dominicana para reencontrarse con sus seguidores en un concierto que tendrá como escenario el Estadio de Béisbol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo.

La presentación está pautada para las 9:00 de la noche.

El concierto de Alejandro Sanz en Santo Domingo

El espectáculo forma parte de la gira internacional “¿Y ahora qué?”, con la que el reconocido intérprete recorre distintos escenarios presentando una propuesta que combina canciones recientes con los grandes éxitos que han marcado sus más de tres décadas de trayectoria.

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La producción local está a cargo de SD Concerts, empresa que anunció que el montaje para este concierto está listo

La producción local está a cargo de SD Concerts, empresa que anunció que el montaje para este concierto está listo y cuenta con tecnología y sonido de alto nivel para recibir al artista español y a los miles de seguidores que se darán cita en el recinto.

Canciones emblemáticas de su repertorio

Entre las canciones que han convertido a Alejandro Sanz en una de las figuras más importantes de la música en español se encuentran: “Corazón partío” ,

, “Amiga mía”

“Cuando nadie me ve”, Estos temas que han acompañado a varias generaciones de seguidores.

Boletas

Las entradas para el concierto están disponibles a través de TuBoleta.com.do, plataforma oficial habilitada para el espectáculo.

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El regreso y la trayectoria de Sanz

Con su regreso a Santo Domingo, Alejandro Sanz vuelve a encontrarse con una fanaticada dominicana que durante décadas ha seguido una trayectoria marcada por baladas, pop y canciones que se han convertido en clásicos de la música en español.

Los inicios de su carrera musical

La historia artística de Alejandro Sanz comenzó a tomar fuerza a principios de la década de 1990. En 1991 publicó “Viviendo deprisa”, su primer álbum editado oficialmente bajo el nombre artístico con el que alcanzaría fama internacional. Posteriormente llegaron producciones como Si tú me miras, 3, Más, El alma al aire, No es lo mismo y Paraíso Express.