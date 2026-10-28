Alejandra Espinoza conducirá los HEAT Latin Music Awards en Jalisco

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
GUADALAJARA, México.– La presentadora mexicana Alejandra Espinoza será la conductora principal de los HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco, que se celebrarán el próximo 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, México.
La ceremonia será transmitida en vivo a través de LosHeat.tv y contará con la participación de Karime Pindter, Caroline Aquino y Marko, quienes compartirán el escenario con Espinoza. Según los organizadores, el evento busca convertirse en una serenata para el mundo y se realiza en alianza con el Gobierno de Jalisco.
Espinoza alcanzó notoriedad en 2007 al convertirse en la primera ganadora de Nuestra Belleza Latina, el concurso de Univision al que regresó años después como presentadora principal.
Su trayectoria en la televisión incluye la conducción de siete ediciones de Premios Juventud, así como participaciones en las transmisiones de los Latin American Music Awards, Premio Lo Nuestro y los MTV Video Music Awards en español. También ha presentado celebraciones de Año Nuevo desde Times Square, en Nueva York.
Conducción de los HEAT Latin Music Awards
En 2013 recibió el premio TVyNovelas a Mejor Conductora de Televisión y, una década después, obtuvo el reconocimiento Ídolo de la Juventud en Premios Juventud.
En 2026, dos producciones que condujo para TelevisaUnivision, Concierto de Campeones y Viva México Fiesta Mexicana, recibieron premios Telly de Plata y Bronce, respectivamente.
Notas relacionadas
Este año también estuvo al frente de ¿Apostarías por mí?, una producción de Fremantle para TelevisaUnivision transmitida en Estados Unidos y México. Por su trabajo en el programa, recibió una nominación a los Premios PRODU 2026 en la categoría Presentadora de Programa de Realidad de Talento y Habilidad.
«Estoy muy feliz de unirme por primera vez a los Premios HEAT. Soy una apasionada de la música y me emociona formar parte de unos premios tan divertidos, con un ADN diferente y una energía muy especial», expresó Espinoza.
La presentadora manifestó su entusiasmo por participar en la gala en Puerto Vallarta y aseguró que asume el compromiso con ilusión y con el propósito de contribuir a un espectáculo realizado con dedicación y calidad.
Los HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco se celebrarán el 5 de noviembre, con transmisión en vivo a través de LosHeat.tv.
Te puede interesar
- Estos son los dominicanos que ganaron en los Premios HEAT 2026
- Accidente impide viaje de Miss Universo República Dominicana a Puerto Rico
- ¡De terror! Magali Febles relata el vuelco que sufrió con Melissa Núñez
- Magalí Febles y Melissa Núñez sufren accidente
- Condenan a Mía Cepeda por difamación y ordenan pagar RD$2 millones