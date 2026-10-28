Alejandra Espinoza conducirá los HEAT Latin Music Awards en Jalisco

GUADALAJARA, México.– La presentadora mexicana Alejandra Espinoza será la conductora principal de los HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco, que se celebrarán el próximo 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, México.

La ceremonia será transmitida en vivo a través de LosHeat.tv y contará con la participación de Karime Pindter, Caroline Aquino y Marko, quienes compartirán el escenario con Espinoza. Según los organizadores, el evento busca convertirse en una serenata para el mundo y se realiza en alianza con el Gobierno de Jalisco.

Espinoza alcanzó notoriedad en 2007 al convertirse en la primera ganadora de Nuestra Belleza Latina, el concurso de Univision al que regresó años después como presentadora principal.

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Su trayectoria en la televisión incluye la conducción de siete ediciones de Premios Juventud, así como participaciones en las transmisiones de los Latin American Music Awards, Premio Lo Nuestro y los MTV Video Music Awards en español. También ha presentado celebraciones de Año Nuevo desde Times Square, en Nueva York.

Conducción de los HEAT Latin Music Awards

En 2013 recibió el premio TVyNovelas a Mejor Conductora de Televisión y, una década después, obtuvo el reconocimiento Ídolo de la Juventud en Premios Juventud.

En 2026, dos producciones que condujo para TelevisaUnivision, Concierto de Campeones y Viva México Fiesta Mexicana, recibieron premios Telly de Plata y Bronce, respectivamente.