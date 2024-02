Abogado explica acciones difamatorias de Danny Daniel contra Zacarías Ferreira

SANTO DOMINGO, RD.-Carlos Salcedo, abogado del bachatero Zacarías Ferreira, afirmó que la litis judicial entre su cliente y el cantautor español Danny Daniel se originó a raíz de declaraciones de difundidas por este a través de comunicados de prensa y otros medios en la República Dominicana y en el extranjero, acusando de plagio a su defendido.

Dany Daniel, reconocido artista, acusó públicamente a Zacarías Ferreira de registrar indebidamente una canción en ASCAP, atribuyéndole acciones fraudulentas y desacreditando su integridad profesional. Sin embargo, durante el juicio celebrado en la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, se demostró que dichas afirmaciones eran infundadas y carentes de veracidad.

Según el jurista, en sus declaraciones, Dany Daniel desestimó el papel de las editoras y disqueras en el registro de canciones en sociedades colectivas como SGAE, ASCAP y BMI. Además, se refirió despectivamente a Zacarías Ferreira, acusándolo de robo y afirmando que había cometido el «crimen perfecto».

En tal sentido, contrario a las alegaciones de Dany Daniel, el juicio reveló que la canción en cuestión fue registrada por la empresa Unirubio Music Publishing y no por Zacarías Ferreira. Tanto la Sociedad de Autores de España (SGAE) como la Sociedad de Compositores, Autores y Editores de los Estados Unidos (ASCAP) certificaron este hecho, desmintiendo las acusaciones vertidas por el artista.

«Las acciones difamatorias de Dany Daniel fueron condenadas enérgicamente durante el proceso legal. Se evidenció que sus declaraciones, además de carecer de fundamento, fueron perjudiciales para la reputación y el buen nombre de Zacarías Ferreira. Las consecuencias penales y civiles de tales actuaciones están en curso, y se espera que Dany Daniel responda por el daño causado al honor y prestigio del reconocido artista dominicano», explicó en un comunicado Carlos Salcedo.

Danny Daniel promete no volver a RD

Daniel Candón de la Campa, mejor conocido como Danny Daniel, dijo este miércoles que no le perdona al bachatero Zacarías Ferreira, mantenerlo cuatro años en los tribunales con una demanda por difamación en una Litis judicial por la canción “Tú no correspondes”, del intérprete español, por lo que prometió no regresar más a la República Dominicana, a pesar del amor que ha dispensado el país caribeño.

El cantante de origen español se queja fuertemente de los infortunios que le ha ocasionado el bachatero Zacarias Ferreira con una canción que compuso hace 20 años y que el dominicano presuntamente no solo le cambió el título, sino que se la mutiló y hasta le cambió el género, sin su autorización.

Advirtió que, independientemente del amor y la acogida que ha tenido en el país, “no volveré más a República Dominicana por este señor (Zacarías Ferreira)”, a quien inicialmente le interpuso una querella por el plagio de su canción Tú no corresponde, a la que el bachatero le cambió el título original y la nombró Te quiero a ti.