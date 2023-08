A Rochy RD se le caen los pantalones en pleno show en España

Rochy RD compartió en su cuenta en Instagram uno de los momentos vividos durante su última gira de presentaciones por España. El exponente urbano dominicano mostró el instante cuando pierde los boxers en plena presentación en vivo durante un show en Barcelona.

Junto al video, Rochy RD dejó el siguiente comentario. «DE YO NO HABER TENIDO EL CONOCIMIENTO QUE TENGO BÍBLICO HOY GRACIAS A DIOS, EMPEZANDO MI SHOW CUANDO SE ME CAE EL BOXEL HUBIERA SENTIDO VERGÜENZA PERO DIOS ME PREPARO SIN SABER PARA ESTE DÍA HACE 15 DÍA CUANDO SUBÍ MI PRIMER VIDEO SEMI DESNUDO AGRADECIENDO AL SEÑOR YO SOLO ESTOY DANDO TESTIMONIO DE MI VIDA REAL YO RESPETO SU OPINIÓN SOY EL MEJOR Y LO LOGRE DANDO RODILLA AMÉN».

El comentario recordó la reciente polémica protagonizada por el artista en un inusual acto de generosidad donde se despojó de su ropa y se quedó en boxers para vestir a un indigente anciano que dormía en la calle. Y, una semana antes del hecho, se le pudo ver en otro video cantando desde el techo de un vehículo, vistiendo solo ropa interior. Algunos de sus seguidores especularon que estos comportamientos inusuales podrían estar vinculados al consumo de sustancias prohibidas, hecho que el propio artista respondió.

Rochy RD se prepara para su presentación este 12 de agosto en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo, en lo que será su primer estadio en la capital dominicana.