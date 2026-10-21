4ta Dimension rendirá homenaje a Michael Jackson en Santo Domingo

Los éxitos de Michael Jackson, una de las figuras más influyentes de la música mundial, volverán a cobrar vida en Santo Domingo con Michael Jackson – The Live Experience, un espectáculo que se presentará este viernes 30 de octubre en Hard Rock Cafe Santo Domingo.

La propuesta, producida por la agrupación 4ta Dimension, ofrecerá una noche cargada de música, baile y entretenimiento, con una banda completa que interpretará en vivo algunos de los temas más emblemáticos del llamado Rey del Pop. El espectáculo contará, además, con un imitador que recreará los movimientos, la imagen y el estilo característico del artista sobre el escenario.

La producción apuesta por la música en directo, sin depender de pistas pregrabadas, con el propósito de brindar al público una experiencia. Una experiencia que evoque la energía, el ritmo y la esencia de las presentaciones de Michael Jackson.

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El repertorio recorrerá distintas etapas de la trayectoria del legendario cantante, cuya música, coreografías y propuesta artística han dejado una huella. Una huella en varias generaciones y continúan teniendo una presencia destacada en la cultura popular.

Michael Jackson – The Live Experience también está concebido como una opción de entretenimiento para disfrutar en familia. Al reunir a quienes crecieron con éxitos como «Thriller» y «Billie Jean» con las nuevas generaciones. Generaciones que siguen descubriendo y disfrutando el legado musical de uno de los artistas más icónicos de todos los tiempos.