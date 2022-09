Vicepresidente CNCP asegura alimentos deberán bajar de precios tras baja del petróleo y estabilización materias primas

Santo Domingo, RD – El comerciante y vicepresidente del Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP), Jorge Jerez, manifestó este jueves que el sector comercio se encuentra esperanzado con la baja que registran los precios del petróleo y con la noticia de que comienzan a estabilizarse las materias primas, por lo que entiende algunos alimentos deberán bajar de precios.

“Las materias primas se han estabilizado y algunas han empezado a bajar, pues estamos esperanzados de que algunos productos van a bajar, de hecho, ya hay ciertos indicios de productos que están poniendo ofertas, las industrias están poniéndoles ofertas a algunos productos y han permitido que en nuestros negocios ya estemos vendiendo un poco más económico”, dijo el veterano comerciante.

Jerez consideró que el futuro para el comercio es promisorio a lo que se suma que el gobierno ha tomado las medidas necesarias.

Como comercio mayorista estamos muy positivos, porque con el crecimiento que está teniendo el país de turismo y zonas francas; sabemos que va a haber más movimiento de dinero en la calle, actualmente se siente un poco de recepción y las ventas nos han bajado un poco, pero estamos esperanzados de que volveremos a los niveles anteriores y lo superaremos.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), de referencia para República Dominicana, cerró este miércoles 31 de agosto en 89.55 dólares el barril.

Llamando del comerciante

El comerciante hizo un llamado también al gobierno dominicano a que cuando se vuelva a hacer algún plan para enfrentar los precios de los alimentos sea tomado en cuenta el comercio tradicional y no sólo los grandes supermercados.

Argumentó que a través de los colmados y pequeños almacenes en los pueblos es donde más se necesita ese tipo de medidas; porque allí acuden las personas de sectores vulnerables.

Puso como ejemplo los combos del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) en los grandes supermercados, los cuales, dijo, no han tenido los resultados esperados.

“Los combos en las principales cadenas no tuvieron el impacto que se esperaba, porque en las cadenas el público que realmente visita no le interesa ese tipo de combo; porque no tienen tantos problemas económicos, eso fue un error no llevarlo al comercio tradicional, no hacerlo a través del comercio tradicional que si podía llegar a todas partes del país”, sostuvo.

Jerez sostuvo que cuando en una medida no se toma en cuenta el comercio no se impacta a la parte más necesitada del país.

Vicepresidente del CNCP recibe reconocimiento

El vicepresidente del CNCP hizo estas declaraciones luego de recibir un reconocimiento por parte de la Asociación de Mayoristas de San Francisco de Macorís; el cual le entregaron de manos del presidente de la República, Luis Abinader.

El reconocimiento fue entregado como parte de la celebración de la 26va. edición de la Feria Expo Mayoristas San Francisco de Macorís.

Al recibir el reconocimiento, Jerez agradeció a los comerciantes, valorar todos sus años dedicados al comercio.

“A través del CNCP he tenido la oportunidad de darme a conocer a nivel nacional y ayudar a otros comerciantes a que nos organicemos; seguiré trabajando por el sector y ahora me siento aún más comprometido de aportar con mi experiencia para que sigamos progresando”, dijo.

Destacó además que el reconocimiento le hace comprometerse a seguir trabajando por el sector de provisiones del país.

“Lo recibo con humildad, este reconocimiento lo dedico a mi familia y a todos los miembros del CNCP que siempre han estado ahí”, indicó.