Serena Williams anuncia que no estará en los Juegos Olímpicos de Tokio

La tenista no proporcionó más detalles sobre las causas de su ausencia en la competición.

La tenista estadounidense Serena Williams ha anunciado este domingo en rueda de prensa que no participará en los Juegos Olímpicos de Tokio de este verano, informa AP.

"En realidad, no estoy en la lista olímpica... No que yo sepa. Si es así, entonces no debería estar en ella", subrayó Williams sin dar más detalles sobre las causas de su ausencia en los JJ.OO.

"Hay muchas razones por las que tomé mi decisión sobre los Juegos Olímpicos", dijo Williams la víspera del arranque del torneo en Wimbledon. "Realmente no quiero, no tengo ganas de explicarlas hoy. Tal vez otro día. Lo siento", añadió.

Williams ganó el título individual en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 y también se colgó tres oro en dobles con su hermana Venus en Sídney (2000), Pekín (2008) y Londres.

Otros tenistas como Rafael Nadal y Dominic Thiem también han dicho que no participarán en los Juegos Olímpicos que se inaugurarán el próximo 23 de julio, un año después de que se pospusieran debido a la pandemia de coronavirus.

Por su parte, Roger Federer dijo el sábado que no ha decidido si participará en los JJ.OO. de Tokio y que tomará una decisión después de ver cómo van las cosas en Wimbledon.

Fuente: AP