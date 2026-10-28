Selena Gomez y Demi Lovato convierten su reencuentro en una colaboración de bell

Durante años, los seguidores de Selena Gomez y Demi Lovato han recordado con nostalgia la época en que ambas compartían proyectos en Disney Channel. Ahora, las cantantes vuelven a coincidir profesionalmente en una campaña que combina maquillaje, referencias a su historia en común y una de las amistades más recordadas por quienes crecieron viéndolas en pantalla.

La colaboración, bautizada como Delena, llega de la mano de Rare Beauty, la marca fundada por Gomez, y convierte su reencuentro en una propuesta que conecta la cultura pop con el universo de la belleza.

Rare Beauty convierte la nostalgia en una campaña

La propuesta lleva por nombre Still Making Each Other Blush y recupera referencias visuales a la película que ambas protagonizaron. Las imágenes promocionales evocan la estética de aquella producción y muestran a las artistas compartiendo nuevamente un espacio creativo, esta vez desde sus carreras adultas.

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Fotografías oficiales

El proyecto también refleja cómo las marcas de belleza pueden conectar sus productos con historias que forman parte de la memoria colectiva de sus consumidores. En este caso, la campaña no se limita a presentar maquillaje, sino que utiliza la trayectoria compartida de Selena y Demi para construir una narrativa que resulta familiar para sus seguidores.