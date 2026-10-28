Selena Gomez y Demi Lovato convierten su reencuentro en una colaboración de bell

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Durante años, los seguidores de Selena Gomez y Demi Lovato han recordado con nostalgia la época en que ambas compartían proyectos en Disney Channel. Ahora, las cantantes vuelven a coincidir profesionalmente en una campaña que combina maquillaje, referencias a su historia en común y una de las amistades más recordadas por quienes crecieron viéndolas en pantalla.
La colaboración, bautizada como Delena, llega de la mano de Rare Beauty, la marca fundada por Gomez, y convierte su reencuentro en una propuesta que conecta la cultura pop con el universo de la belleza.
Rare Beauty convierte la nostalgia en una campaña
La propuesta lleva por nombre Still Making Each Other Blush y recupera referencias visuales a la película que ambas protagonizaron. Las imágenes promocionales evocan la estética de aquella producción y muestran a las artistas compartiendo nuevamente un espacio creativo, esta vez desde sus carreras adultas.
El proyecto también refleja cómo las marcas de belleza pueden conectar sus productos con historias que forman parte de la memoria colectiva de sus consumidores. En este caso, la campaña no se limita a presentar maquillaje, sino que utiliza la trayectoria compartida de Selena y Demi para construir una narrativa que resulta familiar para sus seguidores.
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Dos tonos y una colaboración especial
El lanzamiento se materializa en el Delena Soft Pinch Blush Bundle, un set de edición especial que reúne dos rubores líquidos de Rare Beauty. La selección incluye Hope, el tono preferido de Selena, descrito como un malva nude, y Virtue, elegido por Demi, con un matiz beige durazno. La propuesta también incluye una brocha para aplicar el producto.
Más allá de los tonos, el set traslada el concepto de la campaña a un producto concreto que los seguidores pueden reconocer y coleccionar. La belleza funciona como el punto de encuentro entre dos artistas que comparten una historia desde la infancia y que ahora vuelven a trabajar juntas en una industria diferente a la que las dio a conocer.
Un reencuentro que despierta recuerdos
El interés por esta colaboración también se relaciona con el acercamiento público que ambas protagonizaron meses antes. En abril de 2026, Selena asistió a una presentación de Demi durante su gira It’s Not That Deep Tour, en Orlando, donde volvieron a encontrarse. Ese momento despertó la atención de sus seguidores y contribuyó a las expectativas sobre la posibilidad de que compartieran algún proyecto.
La nueva campaña lleva ese acercamiento a un escenario profesional y recupera elementos reconocibles de su pasado. Para quienes crecieron con sus películas y canciones, la colaboración reúne dos momentos de sus vidas: la etapa en que se dieron a conocer ante el público y el presente en el que ambas han construido carreras propias.
Con Delena, Selena Gomez y Demi Lovato vuelven a compartir protagonismo, esta vez a través de una propuesta que une belleza y cultura pop. El lanzamiento demuestra cómo una historia conocida puede adquirir una nueva dimensión cuando sus protagonistas deciden retomarla desde el lugar en el que se encuentran hoy.