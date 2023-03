PRSD celebra asamblea nacional de dirigentes para coordinar trabajos a nivel nacional de cara a elecciones

Santo Domingo. – El Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), reunió este domingo a su dirigencia nacional para coordinar los trabajos que realizarán de cara a las próximas elecciones.

La actividad estuvo encabezada por su presidente, Luis Miguel De Camps, quien destacó que, “como organización política, como dirigentes y representantes de los intereses de nuestro pueblo»

Comprometidos consecuentemente con la construcción de un país más fuerte, tenemos que saber que esa visión de futuro se construye en el presente.

Que esa construcción en el presente tiene como referencia la experiencia del pasado.

Haciendo mención de la famosa frase de que, para no cometer los errores del pasado, tenemos que conocer nuestra historia y aprender de las experiencias.

Durante su intervención destacó que hace años el dirigente Rafa Gamundy le enseñó que, para poder desarrollarse en la política, se debe aspirar.

“Ciertamente, toda aspiración de cualquier dirigente es positiva, es importante, pero para ser político hay que combinar la vocación con la aspiración»



» Porque si sólo hay vocación sin aspiración, no se puede construir ese futuro al que se sueña. Pero también si sólo hay aspiración y no hay vocación, puede que esa aspiración no esté sustentada en los mejores intereses, señaló De Camps.

El presidente de PRSD recordó que en el 2004 nació el Partido del Toro (PRSD), con el objetivo de garantizar la construcción del futuro con el respeto a la institucionalidad.

Hoy día tenemos un gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader, el cual dio la mejor lección de compromiso con la institucionalidad.

Esto cuando decidió que el representante del Ministerio Público no fuera una figura política partidaria.

Reiteró que esa decisión no ha podido ser combatida por ningún actor de la sociedad.

Por ser una decisión con el compromiso irrestricto de fortalecer la institucionalidad

Agregó que esa institucionalidad le permite al presidente presentarse ante su pueblo para continuar los cambios iniciados de una transición no solo generacional sino también del quehacer político.

El PRSD y el PRM son dos partidos hermanos que comparten la visión de futuro como en la que nos ocupa de las mejoras de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de todo el país.

De Camps terminó su discurso expresando que “el PRM y PRSD somos un proyecto de nación y un proyecto político»

De nación se sustenta en organizaciones que puedan construir puentes de comunicación, puentes de tránsito con múltiples vías en el objetivo fundamental que se llama República Dominicana”.

El encuentro, organizado en la Casa Nacional del partido del toro.

Contó con la presencia de dirigentes de todas las provincias entre las encontraban Santiago, Azua, Puerto Plata, San Pedro, La Romana, San Cristóbal, Santiago Rodríguez, entre otras provincias.