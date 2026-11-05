Tres meses de prisión preventiva por agresión sexual a menores en Santiago

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Un juez de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva a Luis Manuel Ortiz Fermín, alias “Víctor”, de 37 años, acusado de agredir sexualmente a cuatro menores.
Melissa Nicasio, abogada de las víctimas, confirmó la medida. Las menores tienen siete, 12, 13 y 15 años.
Según Nicasio, Ortiz Fermín era una persona cercana a la familia. La abogada explicó que el hombre habría aprovechado esa confianza para cometer los hechos denunciados.
Las cuatro menores forman parte del entorno familiar del acusado, según las informaciones ofrecidas.
Agentes detuvieron a Ortiz Fermín en el sector Camboya, en Santiago, tras recibir las denuncias sobre los presuntos abusos.
El juez ordenó que el imputado cumpla la medida durante tres meses, mientras avanza el proceso judicial.
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