Prisión preventiva para dos mujeres por presunta trata de menores

Santo Domingo.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso prisión preventiva, como medida de coerción, a dos mujeres imputadas junto a otra por tráfico de menores de edad desde República Dominicana hacia las islas de Tórtola y Dominica.

La prisión preventiva por tres meses se le impuso a las imputadas Adolfina Paula Pimentel y a Cristian Del Carmen Rosario Rodríguez. Estas deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.

En tanto que una garantía económica de RD$50 mil mediante compañía aseguradora y presentación periódica ante el Ministerio Público le impusieron a Yaribel Cristina Esquea.

Publicidad

El tribunal también declaró el caso de tramitación compleja.

La procuradora de corte, Yoanna Bejarán Alvárez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), presentó la solicitud de medida de coerción, junto a Roberto Antonio Reyes Torres, Diógenes Quezada y Felbelys Rosario, integrantes del Ministerio Público adscritos a ese órgano especializado y a la Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte, respectivamente.

Según establece la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, hasta el momento han identificado tres víctimas adolescentes. La menores, con edades de 14 y 16 años, se encuentran bajo cuidado y protección de las autoridades.

La PETT, la Fiscalía de Santo Domingo Este, la Unidad Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas del Ministerio Público y el Departamento de Investigaciones de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional iniciaron una investigación contra las imputadas.

Publicidad

Las autoridades establecieron su presunta vinculación con el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas mediante el transporte aéreo y la suplantación de identidad. Según las investigaciones, estas prácticas habrían sido utilizadas para trasladar a menores de edad desde República Dominicana hacia las islas de Tórtola y Dominica.

La instancia detalla que en fecha ocho del mes de octubre del año dos mil veintiséis (2026), la investigada Adolfina Paula Pimentel se presentó en el área de control migratorio del Aeropuerto Internacional de Las Américas, conjuntamente con dos de las víctimas con la intención de abordar un vuelo con destino a la isla de Tórtola y, posteriormente, a la isla de Dominica.

Indica que en el área de inspección presentó los permisos de control migratorio de salida núm. 00174-2610, 00175-2610 y 00876-2750, los cuales, al ser verificados por un inspector, permitieron determinar que el último de estos era falso. Al detectar dicha irregularidad, el inspector procedió a trasladar a la investigada Pimentel, así como a las dos adolescentes a la sala de investigación migratoria.