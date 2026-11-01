Feria Nacional STEM conectará a jóvenes con becas y empleos tecnológicos

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Santo Domingo. – Con el propósito de ampliar las oportunidades académicas y laborales de la juventud dominicana, el diputado Vicente Sánchez Henríquez anunció la primera Feria Nacional STEM. La misma se celebrará este lunes 2 de noviembre, a partir de las 10:00 de la mañana, en el hotel Aloft, en Piantini.
La actividad reunirá a empresas e instituciones vinculadas a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, con una oferta de becas, pasantías, certificaciones y oportunidades de empleo. Además, contará con charlas de expertos internacionales para motivar a los jóvenes a prepararse en carreras tecnológicas de alta demanda.
Feria STEM busca acercar a jóvenes al sector tecnológico
El legislador destacó la necesidad de promover las carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología ante la creciente demanda de profesionales especializados.
Según las cifras citadas por Sánchez Henríquez, el 74 % de las empresas demanda jóvenes con formación en carreras tecnológicas, mientras que apenas el 14 % de los estudiantes muestra interés en cursar estas disciplinas.
Ante esta situación, la feria busca despertar el interés de la juventud por las profesiones tecnológicas. Asimismo, busca facilitar el contacto directo con organizaciones que ofrecen oportunidades de formación y desarrollo profesional.
El encuentro también pretende fortalecer los vínculos entre el sistema educativo y el sector empresaria. Esto con el propósito de contribuir a la preparación del talento humano que requiere el mercado laboral.
Notas relacionadas
Becas, pasantías y charlas con expertos internacionales
Feria Nacional STEM en República Dominicana contará con charlas de expositores internacionales, actividades de orientación académica y espacios de intercambio entre jóvenes, empresas e instituciones.
Los participantes podrán conocer opciones de becas, certificaciones, pasantías y oportunidades laborales relacionadas con las disciplinas STEM.
Sánchez Henríquez, resaltó que la iniciativa representa un esfuerzo para convertir las propuestas legislativas en oportunidades concretas para la población.
El diputado también destacó la importancia de impulsar la colaboración entre el Congreso Nacional, las instituciones educativas y las empresas para ampliar el acceso de los jóvenes a las carreras tecnológicas.
Con esta primera edición, los organizadores buscan promover la formación especializada y fomentar una mayor participación de la juventud dominicana en sectores relacionados con la innovación y la transformación digital.
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