Feria Nacional STEM conectará a jóvenes con becas y empleos tecnológicos

Santo Domingo. – Con el propósito de ampliar las oportunidades académicas y laborales de la juventud dominicana, el diputado Vicente Sánchez Henríquez anunció la primera Feria Nacional STEM. La misma se celebrará este lunes 2 de noviembre, a partir de las 10:00 de la mañana, en el hotel Aloft, en Piantini.

La actividad reunirá a empresas e instituciones vinculadas a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, con una oferta de becas, pasantías, certificaciones y oportunidades de empleo. Además, contará con charlas de expertos internacionales para motivar a los jóvenes a prepararse en carreras tecnológicas de alta demanda.

Feria STEM busca acercar a jóvenes al sector tecnológico

Publicidad

El legislador destacó la necesidad de promover las carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología ante la creciente demanda de profesionales especializados.

Según las cifras citadas por Sánchez Henríquez, el 74 % de las empresas demanda jóvenes con formación en carreras tecnológicas, mientras que apenas el 14 % de los estudiantes muestra interés en cursar estas disciplinas.

Ante esta situación, la feria busca despertar el interés de la juventud por las profesiones tecnológicas. Asimismo, busca facilitar el contacto directo con organizaciones que ofrecen oportunidades de formación y desarrollo profesional.

Publicidad

El encuentro también pretende fortalecer los vínculos entre el sistema educativo y el sector empresaria. Esto con el propósito de contribuir a la preparación del talento humano que requiere el mercado laboral.