Organizaciones sociales demandan la construcción de diversas obras en San Luis

Santo Domingo. -Diversas organizaciones sociales, comunitarias, religiosas, transportistas, y amas de casa, marcharon este miércoles por calles del distrito municipal San Luis, en protesta por el descuido y abandono en la cual se encuentra esa demarcación.

Los comunitarios aseguran que el presidente Luis Abinader ha visitado ese distrito municipal en varias ocasiones pero se quejaron de haber excluido a la sociedad civil, para presuntamente ocultar los problemas reales que durante décadas mantienen estancado el desarrollo de esa comunidad.

Entre las demandas que exigen están la construcción de un hospital Nivel II, dos escuelas básicas, un Polideportivo, rebaja del alto costo de la tarifa eléctrica, el cese del abuso policial contra mototaxistas, construcción de un Estadio de Béisbol, y terminación de escuelas.

Igualmente, la construcción de la parroquia San Luis Rey de Francia, un matadero, mercado municipal, terminación de elevado circunda Naranjo – Cabreto, construcción de carreteras, aceras, contenes, Museo de la Caña, entre otras demandas.

A la manifestación también se sumó el diputado Heriberto Aracena, quien calificó al gobierno de «indolente» por no atender las necesidades de este distrito municipal.

«Este Gobierno se ha convertido en indolente. San Luis se ha convertido en tierra de nadie, este gobierno es de las redes sociales para generar me gusta, yo me pregunto si con me gusta se llena el estómago y se resuelven los problemas de San Luis «, expresó Aracena.

Los líderes comunitarios advierten que sino tienen respuesta en 15 días realizarán un paro de 24 horas, al tiempo que, hacen un llamado al presidente Luis Abinader para que no se deje confundir por personas que están jugando con sus buenas intenciones para desarrollar y buscar el bienestar de un pueblo que creyó en sus promesas.