MLB suspende al dominicano Israel Mateo por uso de sustancias

La MLB anunció la suspensión del lanzador dominicano Israel Mateo por el uso de sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento. Se convierte así en el en el primer pelotero sancionado en la temporada 2023 por esta razón. La sanción implica una suspensión de 55 juegos.

A Israel Mateo, perteneciente a los Rays de Tampa Bay, se le detectó el uso de Boldenone, una sustancia ilegal para MLB.

Según el reporte de Bob Nightengale del USA Today, Mateo, nacido en San Pedro de Macorís en

noviembre de 2001, tiene 25 juegos de experiencia profesional en su haber. Posee una marca de

1-7 con una efectividad de 5.26 y una relación P/BB de 49/35.

Tampa Bay #Rays Minor League pitcher Israel Mateo becomes the first player of the 2023 season popped for performance enhancing drugs, receiving 55-game suspension.