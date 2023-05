Meta se enfrenta a una multa de más de USD 800 millones por gestionar mal la información de sus usuarios

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda, el principal regulador para la compañía en toda la UE, la sancionará por violación de la privacidad

Se espera que Meta se enfrente el lunes a una multa récord de la Unión Europea por violación de la privacidad cuando el organismo irlandés de control de la protección de datos confirme que la plataforma de redes sociales manejó incorrectamente los datos de los usuarios cuando los envió a Estados Unidos.

La sanción será superior a la multa récord anterior de 746 millones de euros (USD 821,20 millones) impuesta a Amazon.

También se espera que la decisión de la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, que es el principal regulador de la privacidad para Facebook y su propietaria Meta en toda la UE, detenga las transferencias de datos de los usuarios europeos de Facebook a Estados Unidos.

Según detalló The Guardian, es poco probable que la decisión surta efecto inmediatamente ya que se espera que se conceda a Meta un período de gracia para cumplir la decisión, lo que podría retrasar cualquier suspensión varios meses, y se espera que la empresa recurra la decisión.

La sentencia se refiere a un recurso interpuesto por Max Schrems, activista austríaco en defensa de la privacidad, tras las revelaciones de Edward Snowden de que los datos de los usuarios europeos no están suficientemente protegidos de las agencias de inteligencia estadounidenses cuando se transfieren al otro lado del Atlántico.

Schrems, un defensor de la privacidad austriaco, denunció a Facebook por no proteger sus derechos de privacidad, lo que desencadenó una batalla de una década sobre la legalidad de trasladar datos de la UE a Estados Unidos.

El tribunal Europeo ante las denuncias contra Meta

El máximo tribunal europeo ha declarado en repetidas ocasiones que Washington no dispone de suficientes controles para proteger la información personal de los europeos, y EEUU actualizó recientemente sus protecciones legales internas para dar a la UE mayores garantías de que las agencias de inteligencia estadounidenses seguirán las nuevas normas que rigen dicho acceso a los datos.

En 2020, Nick Clegg, responsable de políticas de Meta, afirmó que suspender las transferencias de datos sobre la base de cláusulas contractuales tipo (CCT) -el mecanismo utilizado por Facebook- podría tener “un efecto de gran alcance en las empresas que dependen de las CCT y en los servicios en línea de los que dependen muchas personas y empresas”.

Y en los últimos resultados trimestrales de Meta, la empresa afirmó que sin las CCT u “probablemente no podría ofrecer en Europa algunos de los productos y servicios más importantes, como Facebook e Instagram”.

Meta ha sido multada por los Irlandeses en mas de una ocasión

El organismo irlandés de control de datos ya ha multado a Meta, propietaria también de Instagram y WhatsApp, con un total de casi 1.000 millones de euros desde septiembre de 2021. También regula a Apple, Google, TikTok y otras plataformas tecnológicas cuya sede en la UE está en Irlanda.

En noviembre del año pasado, se multó a Meta con 265 millones de euros por el organismo de control tras una brecha que dio lugar a la publicación en línea de los datos de más de 500 millones de usuarios. Esto ocurrió semanas después de una multa de 405 millones de euros por permitir a adolescentes crear cuentas de Instagram que mostraban públicamente sus números de teléfono y direcciones de correo electrónico.

Johnny Ryan, miembro del Consejo Irlandés para las Libertades Civiles y defensor de una mayor protección de los datos de los internautas, afirmó que una sanción económica superior a 746 millones de euros no sería suficiente si Facebook no cambiaba radicalmente su modelo de negocio basado en los datos de los usuarios. “Una multa de mil millones de euros no tiene ninguna importancia para una empresa que gana muchos más miles de millones aparcando ilegalmente”, afirmó.

Fuente: Infobae