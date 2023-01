Marcha Verde acusa a Henry Molina de «plan de impunidad»

Santo Domingo, RD.- Organizaciones sociales, representadas en la Marcha Verde, aprovecharon el Día del Poder Judicial para expresar su descontento. El malestar viene por los resultados que hasta el momento se exhiben en los principales casos de corrupción que se llevan en los tribunales.

El movimiento aseguro que contrario a los reclamos del pueblo lo que se evidencia es un supuesto «plan de impunidad» desde la propia institución llamada a impartir justicia para garantizar impunidad a los corruptos.

Se quejaron de la función del Consejo del Poder Judicial, ya que entienden no realiza eficientemente su trabajo. Ya que, dice el organismo, no supervisa y no establece sanciones a jueces irresponsables.

El colectivo Marcha Verde leyó el manifiesto frente a la Suprema Corte de Justicia. Además permanecen concentrados por un tiempo como forma de llamar la atención sobre sus reclamos.