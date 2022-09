Los jugadores de MLB que se han graduado al estrellato en 2022

Leer también: Lanzador dominicano de Arizona sancionado por dopaje por MLB

No todas las temporadas destacadas son iguales. Con eso en mente, es hora de echar un vistazo a los jugadores de la MLB que dieron los mayores pasos hacia adelante en 2022 para decidir quién dio el salto al estrellato y quién aún tiene más que demostrar.

Para decidir quién se graduó al estrellato esta temporada, contratamos a los escritores de ESPN MLB David Schoenfield y Jeff Passan para analizar 18 candidatos con Schoenfield defendiendo a cada jugador emergente y el juez Jeff emitiendo un veredicto final.

Los ases en ciernes

Max Frito

Caso de Schoenfield: Espera, ¿Fried no se graduó hace un año? De acuerdo, tal vez tengamos un año de retraso con él, pero no hay duda de que Fried ahora es un as de buena fe y los Bravos se sentirán tan seguros de comenzar con él en un gran juego de playoffs como lo harían los Mets con Max Scherzer o Jacob deGrom o los Astros con Justin Verlander.

Fried ha mejorado en algunas áreas en 2022: ha reducido su tasa de boletos, bajó su tasa de jonrones y aumentó su tasa de persecución en la MLB. El paquete general es un zurdo lanzador de strikes que no comete muchos errores e induce un contacto débil. Y no olvidemos que la última vez que lo vimos en la postemporada, lanzó seis entradas en blanco en el sexto juego de la Serie Mundial.

Veredicto del juez Jeff: No puedo discutir nada aquí. La velocidad de la bola rápida de Fried es constante, por lo que no hay señales de retroceso con su repertorio. Su tasa de rodados nunca ha estado por debajo del 50% en MLB. Su apertura promedio ha saltado a más de seis entradas. Él es ese tipo.

Dylan Cease

Caso de Schoenfield: Ciertamente, su repertorio es de otro mundo con una recta de giro alto a 97 mph y un slider dominante en el que los bateadores hacen swing y fallan casi el 50 % de las veces. Hay una razón por la que casi dejó sin hits a los Mellizos el sábado y ha mantenido a los bateadores en un promedio de .185 y un porcentaje de slugging de .301, ambas marcas entre los cuatro primeros para abridores de Grandes Ligas de MLB . Pero lo que cimenta su lugar en esta lista es su bigote. Tiene la calidad de los 80, y aunque me gustaría decir que Cease es un retroceso, la verdad es que los lanzadores de los 80 no estaban lanzando este nivel de rectas y sliders imposibles de batear. Cease no consiguió ese juego sin hits, pero sospecho que obtendrá uno o dos en algún momento y con Verlander actualmente fuera de juego, Cease está de repente de vuelta en la carrera por los honores del Cy Young.

Veredicto del juez Jeff: Respete el suéter labial. Y el repertorio. Un As hasta el final.

Alek Manoah

Caso de Schoenfield: Manoah está en su primera temporada completa en las mayores, pero después de una temporada de novato impresionante, no sorprende que haya alcanzado este nivel tan rápido. Con 6 pies, 6 pulgadas y 285 libras, se podría esperar que Manoah simplemente lanzara humo sobre los bateadores de MLB, pero en realidad su recta está solo en el promedio de las Grandes Ligas. Lo que hace este tipo es lanzar, y lo que le gusta hacer tanto como a cualquier lanzador en el juego es lanzar hacia adentro. Lideró la Liga Americana en pelotazos propinados en solo 111 entradas en 2021 y lidera este año con 14. ¿Una señal de poco control? No. Llámalo una señal de intimidación, una pequeña parte de por qué tiene una efectividad de 2.48. El único lanzador en la historia de la franquicia de los Azulejos con menor efectividad en una temporada: Roger Clemens.

Veredicto del juez Jeff: Considerar a alguien un as en su primera temporada completa en las grandes ligas es, de hecho, un esfuerzo temerario. Bueno, por todos los medios, llámame tonto. Porque Manoah solo mejorará una vez que los Azulejos le permitan lanzar más profundo en los juegos, y con sus rectas de élite (lanza las de dos y cuatro costuras) y un slider y un cambio por encima del promedio, tiene el arsenal correcto para encabezar su rotación en la MLB.

Tony Gonsolin

Caso de Schoenfield: Sí, descarta su récord de victorias y derrotas si quieres. No quiero escucharlo. Sí, ha tenido apoyo para correr y fildear y ahora está lesionado con dolor en el antebrazo. Pero el tipo tiene marca de 16-1, su efectividad es de 2.10 y ha mantenido a los bateadores en un promedio de .169. Tiene marca de 2-0 con efectividad de 0.71 contra los Padres en dos aperturas y tiene marca de 1-0 con efectividad de 0.77 contra los Bravos en dos aperturas y mantuvo a los Mets sin carreras en su única apertura contra ellos… ¿qué más quieres? ¿Aún no lo compras? ¿Crees que es una casualidad? La efectividad de su carrera ahora es de 2.49, muchas gracias. Los Dodgers pierden a Walker Buehler por la cirugía Tommy John y simplemente crean otra estrella de la MLB .

Veredicto del juez Jeff: La máquina de desarrollo de jugadores de los Dodgers no tiene rival, pero si le voy a poner una etiqueta de as a un tipo, tiene que promediar más de 5.57 entradas por apertura de MLB . Otro año y algunas entradas más y Gonsolin podría ser ese tipo. Por ahora, es solo un buen chico de 28 años.

Shane McClanahan

Caso de Schoenfield: Otra sensación de segundo año, McClanahan estaba dominando y lo hacía en la división más profunda del béisbol MLB: es segundo en las mayores detrás de Shohei Ohtani en tasa de ponches, empatado con Cease en el promedio de bateo más bajo permitido, segundo después de Verlander en OBP más bajo permitido. El arsenal de poder del lado izquierdo me recuerda a uno de mis favoritos de mi juventud: Mark Langston. Y no descarten esa comparación: Langston ganó 179 juegos y terminó con 50 de WAR en su carrera. La diferencia: McClanahan tiene mejor control. El único problema: Dije que «estaba» dominando porque McClanahan aterrizó en la lista de lesionados la semana pasada con un pinzamiento en el hombro izquierdo.

Veredicto del juez Jeff: Antes de la lesión, esto era un sí. Si regresa pronto y su repertorio es el mismo, entre los 5 mejores del mundo en la MLB , es un sí. Por ahora, es un sí*.

Framber Valdez

Caso de Schoenfield: Hombre, me encanta ver a este tipo lanzar. No sé si eso le da crédito extra al juez Jeff, pero es único y eso debería darle algún crédito extra. Tiene cinco tipos de lanzamientos, pero es la pelota estilo Wiffle de dos costuras que lanza aproximadamente la mitad del tiempo lo que lo separa de cualquier otro abridor en el juego de la MLB. Todo lo que hacen los bateadores es golpearlo contra el suelo con Valdez induciendo algunos de los intentos de bateo más patéticos que verás. Puede convertir a los mejores bateadores del mundo en indefensos jugadores de las Pequeñas Ligas que logran batazos débiles hasta la segunda base. Las tasas de roletazos más altas entre los abridores:

Valdez: 67.0%

Logan Webb: 57.5%

Kyle Wright: 54.3%

Y consigue todos esos rodados mientras sigue promediando más de 8 K por cada nueve entradas, además se ha convertido en un caballo de batalla duradero. Después de dos aperturas cortas en abril, ha lanzado al menos seis entradas en cada apertura desde entonces, incluidas al menos siete entradas en cinco de sus últimas seis aperturas de MLB. Sí, los Astros tienen dos ases.

Veredicto del juez Jeff: Valdez, el lanzador más subestimado del béisbol, es imperdible. Y a pesar de lo devastador que es su sinker, no se duerman con su curva. Es una de las mejores en el béisbol. Su recta cortada tampoco se queda atrás.

Los bateadores emergentes

Alejandro Kirk

Caso de Schoenfield: El tamaño inusual de Kirk (5 pies 8 pulgadas) y su físico (huesos grandes) lo convierten en uno de los jugadores más agradables de ver en las mayores. Eso le llamó mucho la atención el año pasado, pero su bate está generando atención este año. Kirk es un bateador, y lo digo en todas las formas que impresionarían incluso a Rod Carew. Él pone la pelota en juego (uno de los raros bateadores con más bases por bolas que ponches) con un hermoso golpe de línea (está en el 81º percentil en la tasa de hits fuertes). Además, solo tiene 23 años y hace esto mientras aprende todas las tareas de la recepción (donde califica en el 90º percentil en el encuadre de lanzamientos, a través de Statcast). Hizo su primer equipo del Todos Estrellas y tendrá muchos más en su futuro. Ocho más para ser exactos.

Veredicto del juez Jeff: Uhhhh. Tomaré la apuesta a la baja en nueve apariciones en el Juego de Estrellas. Y por mucho que me encanta ver a Kirk, su línea ofensiva de .242/.342/.323 en la segunda mitad es un letrero de neón que destella «APRIETEN LOS FRENOS». No es una estrella, todavía.

Andrés Giménez

Caso de Schoenfield: Francisco ¿quién? Esto es todo lo que necesitas saber sobre Giménez: es joven (acaba de cumplir 24 años, pero está en su temporada de 23 años) y ya es bueno. ¿Qué tan buena es la temporada que está teniendo? Tiene un WAR de 5.6, vía Baseball-Reference. Estas son las mejores temporadas para un segunda base de 23 años o menos desde 1950:

Carlos Baerga, 1992: 6.3

Willie Randolph, 1978: 5.8

Joe Morgan, 1965: 5.7

Andrés Giménez, 2022: 5.7

Paul Molitor, 1979: 5.6

Rod Carew, 1969: 5,5

Son seis jugadores. Tres de ellos ya están en el Salón de la Fama y Randolph aún podría llegar. No estoy diciendo que Giménez sea un futuro miembro del Salón de la Fama, pero digo que es mejor que el veredicto del juez Jeff esté de acuerdo conmigo: Giménez se ha convertido en una estrella.

Veredicto del juez Jeff: No. Esto puede parecer una tontería dentro de un año, pero primero quiero ver otra temporada de este nivel de producción. A diferencia de Manoah, cuyo repertorio brilló el año pasado, Giménez venía de un mal 2022. Es extremadamente talentoso y podría tener una temporada 20-20, pero es demasiado pronto para decir que es una estrella.

Luis Arráez

Caso de Schoenfield: Tengan paciencia, pero voy a hacer aquí mi tercera referencia a Rod Carew, y aunque eso no estaba en mi plan inicial, a veces simplemente hay que aceptarlo. Esta funciona ya que Arráez va a heredar el título de campeón de bateo de la Liga Americana, corona que ha pasado entre los bateadores de los Mellizos desde Tony Oliva a Carew a Kirby Puckett a Joe Mauer y a Arráez, si mantiene su ventaja actual. Al igual que Carew, Arráez tiene promedio de poder, pero es su mayor poder este año (más dobles, más jonrones) lo que lo ayuda a convertirse en un bateador más peligroso que en el pasado. Carece de la velocidad de Carew, pero es prácticamente el único jugador en el juego de hoy que realmente se puede etiquetar como un bateador de .300.

Veredicto del juez Jeff: Arraez es el único de los tres que Dave ha comparado con Carew que se ha ganado la admiración del propio hombre. Aún así, debo dejar caer la estrella sobre un tipo que tiene un slugging de solo .424, incluso si ha logrado caminar 46 veces y ponchar solo 37 en casi 500 apariciones en el plato. Los números no gritan estrella; la singularidad sí. Los números, en este caso, ganan, aunque podemos admitir que en una era donde el contacto escasea, es maravilloso ver a Arráez manejar el bate con la destreza de otro de sus fanáticos: Ichiro Suzuki.

Dansby Swanson

Caso de Schoenfield: El camino de Swanson desde la primera selección general del draft en 2015 hasta su primera aparición en el Juego de Estrellas en 2022 no ha sido el viaje más rápido, pero creo que se ha graduado de jugador constante a estrella con su excelente juego completo. El récord de su carrera en WAR antes de esta temporada fue 2.8, pero va a navegar más allá de los 5.0 con la posibilidad de llegar a 6.0. Ha tenido su mejor temporada defensiva (100º percentil en los outs de Statcast por encima del promedio) y establecerá un récord personal en la tasa de golpes duros. Es un excelente corredor de bases y se ha perdido dos juegos en las últimas tres temporadas. Alguien le dará buen dinero en la agencia libre.

Veredicto del juez Jeff: No estoy seguro de que Swanson sea una estrella, y está bien. Ser un campocorto muy bueno todos los días con potencia, velocidad y un guante excelente es suficiente. Si un tipo no tiene un talento de nivel de estrella como el que tiene Arráez con el contacto, al menos debería tener un OPS por encima de .800, lo que Swanson no tiene.

Gavin Lux

Caso de Schoenfield: Era uno de los mejores prospectos en el juego entrando en 2020 después de una breve prueba de ligas mayores en 2019, por lo que la proyección de «futura estrella» de Lux había caducado para muchos, pero mientras persigue un temporada potencial de .300, es un recordatorio de que no todos los jugadores de ligas menores de tiro alto son una estrella inmediata. Tal vez necesitemos que muestre un poco más de poder, pero dado su buen ojo en el plato, creo que aprovechará más poder en el futuro. También tiene buenas habilidades secundarias con excelente velocidad y la capacidad de jugar tanto en el campo interior como en el exterior.

Veredicto del juez Jeff: ¿Futura estrella? Por supuesto. ¿Estrella ahora? No todavía. A los 24, tiene tiempo.

Sean Murphy

Caso de Schoenfield: ¿No has visto los Atléticos este año? No te culpo si no lo has hecho, pero Murphy se está convirtiendo en un gran jugador. Es un defensor de élite, ganó el Guante de Oro en 2021 y es probable que lo vuelva a hacer con sus habilidades para enmarcar el lanzamiento y su lanzamiento rápido a la segunda base de la MLB . Como muchos de los receptores, el bate quedó rezagado, pero lidera a todos los receptores en extrabases y mantiene su promedio por encima del promedio de la liga. Ese es un jugador valioso. Puedes ignorar a los Atléticos, pero no ignores a Murphy, y espera que su equipo lo intercambie en la temporada baja, ya que es probable que Oakland lo canjee con otro receptor más barato en Shea Langeliers en proyecto.

Veredicto del juez Jeff: El umbral para el receptor es más bajo que en otras posiciones, pero Murphy cumple 28 años en octubre y aún no ha sido un Todos Estrellas. Veámoslo hacer uno de esos equipos antes de quitar el «Todos» para su designación.

Los novatos

Julio Rodríguez

Caso de Schoenfield: Sé que el juez Jeff puede ser duro a veces, pero ¿necesitamos siquiera debatir este caso? No, no lo hacemos. Rodríguez tiene el poder, la velocidad, la defensa, el carisma, la personalidad. Disfruten los próximos 15 años, fanáticos de los Marineros.

Veredicto del juez Jeff: El más fácil hasta ahora. Estrella. En realidad, superestrella de la MLB .

Adley Rutschman

Caso de Schoenfield: Disfruten los próximos 15 años, fanáticos de los Orioles (¡ojalá!).

Veredicto del juez Jeff: El segundo más fácil hasta ahora en la MLB . Estrella. En realidad, superestrella.

Jeremy Peña

Caso de Schoenfield: La defensa de Peña es tan buena que todo lo que tiene que hacer es ser un bateador promedio de la liga MLB , que es lo que ha sido esta temporada, y es un jugador extremadamente valioso, uno capaz de publicar temporadas de 4 WAR año tras año. Si el bate mejora (más notablemente, necesita mejorar su disciplina en el plato), será uno de los 10 mejores candidatos al MVP, tal vez parecido a Francisco Lindor por su combinación potencia/defensa.

Veredicto del juez Jeff: ¿Sabes quién nunca tuvo un porcentaje de embasamiento de .287? Francisco Lindor. Los problemas de Peña para llegar a la base hacen que esto sea fácil: si bien puede ser un buen primer bate, está muy lejos de ser una estrella.

Todos los Bravos

Caso de Schoenfield: Juez Jeff, le doy esta prueba: Michael Harris II tiene un OPS más alto que J-Rod, métricas defensivas y de velocidad similares, está cerca en WAR a pesar de que ha jugado 30 juegos menos y, al igual que J-Rod, también tiene 21 años. Harris no ingresó a la temporada con la misma fanfarria después de jugar en Clase A en 2021, pero ha explotado absolutamente a nivel de las Grandes Ligas. Creo que ha comenzado la carrera por el mejor jardinero central de la próxima década.

Juez Jeff, si vio lo más destacado de Spencer Strider estableciendo un récord de franquicia en Atlanta con 16 ponches, creo que viste toda la evidencia que necesitas. Y si necesitas más: 13.7 K’s por nueve, muchas gracias.

En cuanto a Vaughn Grissom, me gusta lo que he visto, pero démosle un poco más de tiempo. Si él es de verdad, esta podría terminar siendo una de las mejores clases de novatos de un solo equipo de la historia.

