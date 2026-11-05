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Lanzador de las Águilas Cibaeñas sale ileso de accidente en la autopista Duarte

El lanzador y prospecto de las Águilas Cibaeñas, Leandro López, salió ileso de un accidente de tránsito ocurrido en la autopista Duarte, a la altura de Loma Miranda, en la provincia Monseñor Nouel. Su acompañante tampoco sufrió heridas, pese a los daños que presentó el vehículo en el que viajaban. Según las informaciones preliminares, López […]

Ailin Santana
Accidente
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El lanzador y prospecto de las Águilas Cibaeñas, Leandro López, salió ileso de un accidente de tránsito ocurrido en la autopista Duarte, a la altura de Loma Miranda, en la provincia Monseñor Nouel.

Su acompañante tampoco sufrió heridas, pese a los daños que presentó el vehículo en el que viajaban.

Según las informaciones preliminares, López perdió el control de la yipeta Toyota que conducía. El vehículo terminó deslizándose en las inmediaciones del distrito municipal de Sabana del Puerto.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado las circunstancias que provocaron el accidente.

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ETIQUETAS:Monseñor NouelLanzador de las Águilas Cibaeñas en accidenteLeandro López
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