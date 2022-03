Un alto al fuego en Ucrania pasa por una "lista de condiciones" manifestó el lunes el portavoz del gobierno ruso. Dmitry Peskov dijo que Moscú exige que Ucrania cese la acción militar, cambie su Constitución para consagrar la neutralidad. Asimismo, que reconozca a Crimea como territorio ruso y a las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk como Estados independientes.

Esta ha sido la declaración rusa más explícita hasta el momento sobre los términos que quiere imponer Moscú a Ucrania para un alto al fuego en Ucrania y detener su "operación militar especial", ahora en su día 12.

Peskov dijo a Reuters en una entrevista telefónica que Ucrania estaba al tanto de las condiciones. "Y les dijimos que todo esto se puede parar de inmediato".

No hubo una reacción inmediata por parte de Ucrania.

Rusia ha atacado a Ucrania desde el norte, este y sur, golpeando ciudades como Kiev, Kharkiv y el puerto de Mariupol. La invasión lanzada el 24 de febrero provocó la peor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y la indignación en todo el mundo. También condujo a fuertes sanciones contra Moscú.

Pero el portavoz del Kremlin insistió en que Rusia no buscaba hacer más reclamos territoriales sobre Ucrania y dijo que “no era cierto” que exigiera la entrega de Kiev.

"Realmente estamos terminando la desmilitarización de Ucrania. La terminaremos. Pero lo principal es que Ucrania cese su acción militar. Deben detener su acción militar y entonces nadie disparará", señaló.

Sobre el tema de la neutralidad, Peskov dijo: “Deberían hacer enmiendas a la Constitución según las cuales Ucrania rechazaría cualquier objetivo de ingresar a cualquier bloque”.

"También hemos hablado sobre cómo deben reconocer que Crimea es territorio ruso y que deben reconocer que Donetsk y Lugansk son Estados independientes. Y eso es todo. Se detendrá de inmediato", agregó.

Nuevas negociaciones para un alto al fuego en Ucrania

El esbozo de las demandas de Moscú para un alto al fuego en Ucrania se produjo cuando las delegaciones de Rusia y Ucrania se preparaban para reunirse el lunes en una tercera ronda de conversaciones destinadas a poner fin a la guerra.

La invasión comenzó poco después de que el presidente ruso Vladimir Putin reconociera a dos regiones separatistas del este de Ucrania, donde estos separatistas respaldados por Rusia han estado luchando contra las fuerzas del gobierno ucraniano desde 2014, como independientes, una acción denunciada como ilegal por Occidente.

"No es que nos apoderemos de Lugansk y Donetsk, de Ucrania. Donetsk y Lugansk no quieren ser parte de Ucrania. Pero eso no significa que deban ser destruidos", dijo Peskov. "Por lo demás. Ucrania es un Estado independiente que vivirá como quiera, pero en condiciones de neutralidad".

Dijo que todas las demandas fueron formuladas y entregadas durante las dos primeras rondas de conversaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana, que tuvieron lugar la semana pasada.

“Esperamos que todo salga bien y que reaccionen de manera adecuada”, dijo Peskov.