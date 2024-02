Justin Verlander: Es ‘difícil prever’ cuándo podría ver acción

WEST PALM BEACH, Florida.– Todavía es demasiado pronto para decir si el as de los Astros, Justin Verlander, estará listo para lanzar en el Día Inaugural. Verlander se presentó al campo de entrenamiento un par de semanas retrasado en su programa de preparación debido a un problema en el hombro que surgió justo antes del inicio del Spring Training.

Verlander está lanzando desde el bullpen cada tres días y está progresando bien, pero dijo el domingo que está siendo prudente en su preparación y aún no está seguro de cuándo se enfrentará a bateadores por primera vez.

“Estoy recuperándome bastante bien”, dijo. “Todo está yendo más o menos como me gustaría. Estoy tratando de no interponerme demasiado en mi propio camino, y trato de no exagerar las cosas y realmente escuchar a los trainers y a los muchachos que están ahí para frenarme un poco. Estoy tratando de escucharlos”.

No está seguro de cuándo podría ver acción:

Justin Verlander no está mirando más allá de una semana, lo que hace imposible decir si estará listo para el inicio de la temporada regular. Para que eso suceda, Verlander probablemente tendría que enfrentarse pronto a bateadores en los campos traseros antes de poder participar en algunos juegos de la Liga de la Toronja.