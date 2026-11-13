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El cantante urbano Jay Wheeler generó debate en redes sociales luego de explicar que, en su familia, considera que su esposa debe ocupar el primer lugar, incluso por encima de su hija.

Durante sus declaraciones, el artista sostuvo que la estabilidad de la pareja es fundamental para ofrecerles a los hijos un entorno familiar saludable. Según explicó, cuidar el matrimonio no significa descuidar las necesidades de los niños, sino mantener una relación sólida entre los padres.

«Lo mejor que yo le puedo regalar a Aiunii es un matrimonio saludable», expresó Wheeler al explicar por qué prioriza el bienestar de su relación con su esposa.

El intérprete también aclaró que su postura no implica anteponer las necesidades personales de los adultos a las de su hija, sino dedicar tiempo y atención a la relación que mantienen como pareja.

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Wheeler explicó que procura conservar los detalles de la relación, atenderse mutuamente y seguir cultivando el vínculo sentimental, más allá de las responsabilidades que implica la crianza.

«Eso quiere decir que de preocuparnos, de cuidarnos, de estar siempre pendiente mi esposa y yo como novios, como esposos, como pareja», agregó.

El modelo de pareja que espera mostrarle a su hija

El cantante también compartió cómo espera que su hija perciba la relación de sus padres cuando sea adulta. En ese sentido, manifestó que desea convertirse en un referente para ella al momento de elegir una pareja.

«Cuando ya Aiunii crezca, yo quiero que ella diga: “Yo quiero un hombre como mi papá fue con mi mamá”. Y que ella sea una mujer como su mamá fue conmigo», expresó.

¿La pareja debe estar primero que los hijos?

Las declaraciones del artista reabrieron una conversación sobre las prioridades dentro de la familia: ¿deben los padres poner primero su relación de pareja o las necesidades de sus hijos?

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La postura de Wheeler parte de la idea de que una relación estable entre los padres puede contribuir al bienestar emocional de los niños. Desde esa perspectiva, mantener un matrimonio saludable, con respeto, afecto y comunicación, también representa una forma de cuidar a los hijos.

Sin embargo, priorizar el vínculo matrimonial no significa relegar a los niños ni desatender sus necesidades. La crianza exige que los padres garanticen su protección, alimentación, atención y desarrollo, al tiempo que procuran construir una relación de pareja sana.

Entre las ideas que el cantante destacó durante su intervención figuran:

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El matrimonio saludable: considera que es uno de los mejores regalos que puede ofrecerle a su hija.

Cuidar la relación: entiende que los esposos deben seguir dedicándose tiempo y atención como pareja.

Ser un ejemplo: quiere que su hija crezca observando una relación basada en el amor y el respeto.

Diferenciar prioridades: aclaró que poner primero a su esposa no significa dejar de atender las necesidades de la niña.

¿Quién es Jay Wheeler?

Jay Wheeler es un cantante y compositor puertorriqueño cuyo nombre real es José Ángel López Martínez. Nació el 25 de abril de 1994 y comenzó a ganar reconocimiento musical en 2016, después de que un video suyo cantando se viralizara en internet.

Su propuesta musical combina reguetón, pop latino, trap y R&B, con una marcada orientación hacia las canciones románticas.

Entre sus temas más conocidos figura La Curiosidad, junto a Myke Towers, que impulsó su proyección internacional. También ha publicado producciones como Platónico, Emociones, Trappii y Música buena para días malos.

En su vida personal, está casado con la cantante venezolana Zhamira Zambrano, con quien tiene una hija llamada Aiunii. En 2025 presentó Girasoles, un álbum dedicado a su esposa, su hija y su madre.