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La Policía Nacional de Haití (PNH), junto a la Task Force, recuperó este jueves el estadio Sylvio Cator, el principal recinto deportivo del país, que permanecía bajo control de bandas armadas desde febrero de 2024.

La operación permitió retomar las instalaciones y las zonas circundantes, según informó la institución policial.

El estadio, ubicado en Puerto Príncipe, era utilizado por la selección nacional de fútbol para disputar sus partidos como local. Sin embargo, el avance de las organizaciones criminales obligó a suspender sus actividades.

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Fuerzas salvadoreñas asumirán la seguridad del estadio

Tras recuperar las instalaciones, la Policía haitiana entregó el control del área a las fuerzas armadas de El Salvador, que estarán a cargo de proteger el recinto y sus alrededores.

Estas unidades tendrán la responsabilidad de «garantizar la seguridad y consolidar el espacio recuperado», indicó la PNH mediante un comunicado.

Según informó EFE, las fuerzas salvadoreñas mantienen más de 2,000 soldados desplegados en territorio haitiano.

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En el operativo también participó la Task Force, una estructura armada vinculada al Gobierno haitiano y dirigida por el empresario estadounidense Erik Prince.

Las autoridades no ofrecieron detalles sobre posibles enfrentamientos, detenciones o víctimas durante la intervención.

Estadio Sylvio Cator llevaba ocupado desde 2024

El recinto quedó bajo control de grupos armados en febrero de 2024, durante la expansión de la violencia que afectó a numerosas instalaciones públicas y privadas de la capital haitiana.

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Antes de su ocupación, el estadio acogía los partidos de la selección nacional y otras actividades deportivas.

El lugar lleva el nombre de Sylvio Cator, atleta haitiano que ganó la medalla de plata en salto de longitud en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam de 1928.

Entre los datos principales de la recuperación figuran:

Ubicación: Puerto Príncipe, capital de Haití.

Puerto Príncipe, capital de Haití. Recinto recuperado: estadio Sylvio Cator.

estadio Sylvio Cator. Tiempo bajo control de bandas: desde febrero de 2024.

desde febrero de 2024. Fuerzas participantes: Policía Nacional de Haití y Task Force.

Policía Nacional de Haití y Task Force. Seguridad posterior: fuerzas armadas de El Salvador.

fuerzas armadas de El Salvador. Próxima etapa: las autoridades no han anunciado cuándo volverán los partidos.

Violencia dejó 1,167 muertos en tres meses

La recuperación del estadio ocurre en medio de la crisis de seguridad que atraviesa Haití, donde las bandas armadas mantienen presencia en distintos sectores de Puerto Príncipe y otras regiones.

Un informe trimestral de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh), divulgado el miércoles, contabilizó 1,167 personas muertas y 459 heridas entre julio y septiembre de 2026 como consecuencia de la violencia.

El balance refleja la gravedad de la crisis que enfrenta el país.

Las autoridades haitianas mantienen operaciones para recuperar territorios ocupados por organizaciones criminales. Sin embargo, todavía no han informado cuándo el estadio podrá reabrir sus puertas para recibir encuentros deportivos.