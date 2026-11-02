Trump califica elecciones legislativas como las «más importantes» de la historia

Durante su discurso, el presidente llegó a calificarlos de “yihadistas y miembros de los Hermanos Musulmanes”. Sus ataques también estuvieron dirigidos contra Abdul El-Sayed, candidato demócrata al Senado por Míchigan. De ganar, se convertiría en el primer senador musulmán del país.

Trump recorrió varios estados

El acto en Washington puso fin a una intensa agenda de campaña. El mandatario realizó 25 mítines en distintos estados. Entre ellos figuran Texas, Iowa y Kansas, territorios tradicionalmente republicanos donde las encuestas muestran avances de los demócratas.

La disputa por el control del Congreso también ocupa un lugar central en estos comicios. El modelo de pronósticos de Decision Desk HQ da a los demócratas un 84 % de posibilidades de recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes. Esta cifra supera por cinco puntos la estimación de la semana anterior.

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En el Senado, el agregador de encuestas calcula que el partido opositor tiene un 65 % de posibilidades de recuperar el control. El porcentaje aumentó ocho puntos respecto a las proyecciones de hace siete días.

Qué se elige en las elecciones

En los comicios de este martes se disputarán 35 de los 100 escaños del Senado y los 435 puestos de la Cámara de Representantes. También se elegirán más de 30 gobernadores estatales y otros cargos locales.

Los resultados definirán la composición del Congreso durante la segunda mitad del mandato de Trump. Además, determinarán si los republicanos mantienen las mayorías legislativas que actualmente defienden.