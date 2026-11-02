Trump califica elecciones legislativas como las «más importantes» de la historia

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó los comicios de mitad de mandato de este martes como los más importantes de la historia del país. Durante el cierre de campaña, también criticó a los candidatos demócratas, a quienes llamó radicales y peligrosos.
El mandatario encabezó un acto frente al estanque del Monumento a Abraham Lincoln, en Washington. Allí dedicó parte de su discurso a destacar las obras de renovación que ha impulsado en la capital y en la Casa Blanca.
“Este es el último día antes de las elecciones de mitad de mandato, las más importantes, creo, de nuestra vida”, expresó Trump. También acusó al Partido Demócrata de presentar a los candidatos más radicales y peligrosos de la historia de Estados Unidos.
Notas relacionadas
Durante su discurso, el presidente llegó a calificarlos de “yihadistas y miembros de los Hermanos Musulmanes”. Sus ataques también estuvieron dirigidos contra Abdul El-Sayed, candidato demócrata al Senado por Míchigan. De ganar, se convertiría en el primer senador musulmán del país.
Trump recorrió varios estados
El acto en Washington puso fin a una intensa agenda de campaña. El mandatario realizó 25 mítines en distintos estados. Entre ellos figuran Texas, Iowa y Kansas, territorios tradicionalmente republicanos donde las encuestas muestran avances de los demócratas.
La disputa por el control del Congreso también ocupa un lugar central en estos comicios. El modelo de pronósticos de Decision Desk HQ da a los demócratas un 84 % de posibilidades de recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes. Esta cifra supera por cinco puntos la estimación de la semana anterior.
En el Senado, el agregador de encuestas calcula que el partido opositor tiene un 65 % de posibilidades de recuperar el control. El porcentaje aumentó ocho puntos respecto a las proyecciones de hace siete días.
Qué se elige en las elecciones
En los comicios de este martes se disputarán 35 de los 100 escaños del Senado y los 435 puestos de la Cámara de Representantes. También se elegirán más de 30 gobernadores estatales y otros cargos locales.
Los resultados definirán la composición del Congreso durante la segunda mitad del mandato de Trump. Además, determinarán si los republicanos mantienen las mayorías legislativas que actualmente defienden.
Te puede interesar
- Willy Lora analiza el resultado de las elecciones de medio término en EE. UU.
- Trump designa a Stephen Miller como nuevo jefe de Gabinete de la Casa Blanca
- Renuncia fiscal de Florida que supervisó acusación contra Raúl Castro
- Flávio Bolsonaro reaparece en Florida tras derrota electoral en Brasil
- Republicanos mantienen escaño en el Senado por Florida