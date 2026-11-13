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Los comerciantes detallistas esperan una recuperación de las ventas durante diciembre, impulsada por el dinamismo económico que tradicionalmente generan las festividades navideñas y la entrega del salario número 13 a los trabajadores del sector público y privado.

El presidente de la Central Nacional de Detallistas Unidos, Ricardo Rosario, manifestó que el comercio se encuentra en un momento importante, a la espera de que las primeras semanas de diciembre representen un repunte en la actividad económica.

El menor circulante frenó el comercio

El dirigente comercial explicó que el comportamiento de las ventas durante los últimos meses ha estado condicionado por una reducción del circulante, situación que, según indicó, ha repercutido en el desempeño de los establecimientos comerciales.

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«El sector comercio está en un momento muy especial porque estamos ya arribando a lo que son las festividades navideñas, esperando un dinamismo económico a partir de las primeras semanas de diciembre, en el momento en que se otorgue el sueldo 13 a los trabajadores y al sector privado», expresó Rosario.

Asimismo, señaló que el sector viene de un año complicado, caracterizado por una menor disponibilidad de dinero en circulación, por lo que mantiene expectativas de que la entrega del doble sueldo contribuya a mejorar el movimiento comercial durante la temporada navideña.

Factores que inciden en las expectativas del comercio:

Doble sueldo: Los comerciantes esperan un mayor movimiento económico con la entrega del salario número 13 en diciembre.

Poco circulante: Rosario señaló que la reducción del dinero en circulación ha afectado las ventas durante el año.

Importaciones: Defendió la compra de productos en el extranjero cuando la producción nacional no alcanza o no reúne la calidad necesaria.

Abastecimiento: Citó el ajo como ejemplo de un producto que requiere importaciones para cubrir la demanda del mercado.

Defiende las importaciones

En otro orden, Rosario se refirió a las críticas sobre las importaciones de productos que, según algunos sectores, podrían adquirirse en el mercado nacional, y consideró que es necesario evaluar las condiciones de producción local antes de cuestionar estas operaciones.

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El presidente de la Central Nacional de Detallistas Unidos sostuvo que algunos artículos requieren ser adquiridos en el extranjero para garantizar el abastecimiento, debido a que la producción nacional no siempre alcanza para cubrir la demanda o reúne las condiciones de calidad necesarias.

Como ejemplo, mencionó el ajo, producto del que aseguró que el país necesita importar cantidades adicionales, debido a que la producción local resulta insuficiente y, a su juicio, no siempre presenta la calidad requerida.

«El ajo, por ejemplo, aquí hay que traer ajo porque lo que se produce no alcanza y es de muy mala calidad», manifestó el dirigente comercial.

Rosario también cuestionó que se satanicen las importaciones, mientras algunos de los sectores que las critican posteriormente solicitan permisos para traer mercancías del exterior.

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«Yo veo gente satanizando importaciones y son los primeros que van a buscar su permiso de importación», expresó.

Expectativas para Navidad

El dirigente consideró que las importaciones deben analizarse tomando en cuenta las necesidades del mercado y la capacidad de producción nacional, al entender que determinados productos requieren complementar la oferta local con compras internacionales.

En ese sentido, insistió en que el sector debe manejar con cuidado las posiciones sobre el comercio exterior, especialmente cuando se trata de mercancías necesarias para mantener el abastecimiento de los establecimientos comerciales.

Rosario ofreció estas declaraciones previo a su participación en la reunión de la Mesa de Precios, convocada por el presidente de la República, Luis Abinader, en la que se abordaron asuntos relacionados con el comportamiento de los precios y el mercado nacional.