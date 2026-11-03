Demócratas confían en recuperar el control de la Cámara Baja en EE. UU.

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El Partido Demócrata confía en recuperar el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos durante las elecciones de medio mandato de este martes. Así lo expresó su líder en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, quien manifestó su optimismo sobre el desempeño de los candidatos de su organización.
Durante una visita a un centro de llamadas en Washington, voluntarios coordinaban acciones para incentivar la participación electoral. Allí, Jeffries afirmó que el país está cerca de experimentar un cambio político.
“Estamos al borde de un cambio drástico en el rumbo del país”, declaró el congresista. También sostuvo que su partido está cerca de recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes.
Jeffries reconoció el trabajo de los voluntarios que participan en la campaña y los instó a continuar movilizando votantes hasta el cierre de las urnas. Según expresó, los demócratas buscan conformar un Congreso que coloque los intereses de los ciudadanos estadounidenses entre sus prioridades.
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Una disputa por el control legislativo
Los comicios de medio mandato ponen a prueba el respaldo político al presidente Donald Trump y al Partido Republicano, que busca mantener su dominio en las dos cámaras del Congreso.
En ese escenario, recuperar la Cámara de Representantes permitiría a los demócratas tener mayor capacidad para impulsar sus propuestas legislativas y vigilar las decisiones de la Administración Trump.
Como parte de sus actividades de campaña, Jeffries ha visitado distintos estados para apoyar a aspirantes demócratas en distritos donde la competencia electoral es más reñida. Entre los temas que ha promovido figuran el costo de vida y la economía familiar.
Jeffries aspira a presidir la Cámara
Una victoria demócrata también podría abrirle a Jeffries el camino para convertirse en presidente de la Cámara de Representantes, siempre que consiga el respaldo de sus compañeros de partido.
De alcanzar esa posición, sería el primer afroamericano en dirigir ese órgano legislativo en la historia de Estados Unidos.
Por ahora, el control de la Cámara sigue en disputa. Las declaraciones de Jeffries expresan la confianza de los demócratas en la jornada electoral, pero el resultado dependerá del conteo de los votos.
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