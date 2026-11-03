Demócratas confían en recuperar el control de la Cámara Baja en EE. UU.

El Partido Demócrata confía en recuperar el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos durante las elecciones de medio mandato de este martes. Así lo expresó su líder en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, quien manifestó su optimismo sobre el desempeño de los candidatos de su organización.

Durante una visita a un centro de llamadas en Washington, voluntarios coordinaban acciones para incentivar la participación electoral. Allí, Jeffries afirmó que el país está cerca de experimentar un cambio político.

“Estamos al borde de un cambio drástico en el rumbo del país”, declaró el congresista. También sostuvo que su partido está cerca de recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes.

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Jeffries reconoció el trabajo de los voluntarios que participan en la campaña y los instó a continuar movilizando votantes hasta el cierre de las urnas. Según expresó, los demócratas buscan conformar un Congreso que coloque los intereses de los ciudadanos estadounidenses entre sus prioridades.