Condenan a 20 años de prisión a hombre que ultimó a su pareja en Hato Mayor

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Hato Mayor.–Dictan 20 años de prisión a Luis Felipe Águeda Peguero, hallado culpable de matar a su pareja sentimental, Amairis Darleni Alcántara Javier, de 18 años.
El hecho ocurrió en abril de 2025, en la calle Duvergé, del sector Pueblo Abajo, en el municipio de Sabana de la Mar. El crimen causó consternación entre los residentes de la comunidad debido a la juventud de la víctima.
Según el expediente instrumentado por el Ministerio Público, Águeda Peguero le propinó múltiples estocadas a la joven durante una discusión.
Tras el crimen, las autoridades judiciales impusieron al acusado prisión preventiva como medida de coerción. La misma se mantuvo durante el proceso judicial hasta la celebración del juicio de fondo.
Notas relacionadas
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó las pruebas que sustentaron la acusación, entre ellas testimonios, informes médicos y pruebas periciales, con las que procuró demostrar la responsabilidad penal del procesado.
Finalmente, el tribunal impuso una condena de 20 años de prisión, que el sentenciado deberá cumplir en la cárcel pública de El Seibo.
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