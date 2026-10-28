Condenan a 20 años de prisión a hombre que ultimó a su pareja en Hato Mayor

Hato Mayor.–Dictan 20 años de prisión a Luis Felipe Águeda Peguero, hallado culpable de matar a su pareja sentimental, Amairis Darleni Alcántara Javier, de 18 años.

El hecho ocurrió en abril de 2025, en la calle Duvergé, del sector Pueblo Abajo, en el municipio de Sabana de la Mar. El crimen causó consternación entre los residentes de la comunidad debido a la juventud de la víctima.

Según el expediente instrumentado por el Ministerio Público, Águeda Peguero le propinó múltiples estocadas a la joven durante una discusión.

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Tras el crimen, las autoridades judiciales impusieron al acusado prisión preventiva como medida de coerción. La misma se mantuvo durante el proceso judicial hasta la celebración del juicio de fondo.