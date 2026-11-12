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Santo Domingo, RD.- Mañana jueves 12 de noviembre, el Downtown Center será escenario de la X Feria de Emprendedores de la República Dominicana, una iniciativa que celebra diez ediciones promoviendo el talento, la creatividad y el espíritu emprendedor de los dominicanos.

El anuncio fue realizado por David Collado, José Luis (Pepín) Corripio y Ligia Bonetti, quienes reafirman su compromiso con una plataforma que busca transformar ideas en oportunidades, apoyar el surgimiento de nuevos negocios y fortalecer la cultura emprendedora del país.

Premios y apoyos para los proyectos

Bajo el lema “Tu proyecto puede ser la próxima gran historia”, esta décima edición ofrecerá a los participantes la oportunidad de acceder a premios de hasta RD$3 millones en metálico, así como a herramientas, conocimientos y conexiones estratégicas para desarrollar y consolidar sus iniciativas empresariales.

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La feria contará con una amplia agenda de actividades y beneficios

Asesorías legales, publicitarias y financieras gratuitas.

Servicios gratuitos de constitución de compañías.

Conferencias y paneles sobre emprendimiento.

Orientación en marketing, redes sociales y herramientas de promoción.

Exhibición de productos innovadores y espacios de visibilidad comercial.

Stands gratuitos para emprendedores, sujetos a un proceso de selección.

Reconocimiento al emprendedor dominicano

En la feria se eligira al ganador del Premio Pepín Corripio al Emprendedor Dominicano, un reconocimiento que honra el esfuerzo, la perseverancia, la innovación y la determinación de quienes apuestan por convertir sus sueños en empresas capaces de generar valor y oportunidades para el país.

Diez ediciones de impulso empresarial

Con diez ediciones celebradas, la Feria de Emprendedores reafirma la importancia de crear espacios que conecten el talento con las oportunidades, fomenten la formalización de nuevos negocios y contribuyan al fortalecimiento del tejido productivo nacional.

La iniciativa también pone de relieve el valor de la colaboración y el compromiso de líderes empresariales con el desarrollo de una nueva generación de emprendedores dominicanos.

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La X Feria de Emprendedores se celebrará mañana, jueves 12 de noviembre de 2026, en Downtown Center, Santo Domingo. Los interesados podrán inscribirse mediante el código QR incluido en la convocatoria oficial.

Porque detrás de cada gran empresa hubo alguna vez una idea, un sueño y alguien con la valentía de hacerlo realidad.