Casos legisladores vinculados al narco vuelven a poner en tapete necesidad de depurar candidatos

Santo Domingo.- En momentos en que la Cámara de Diputados discute la posibilidad de iniciar un juicio político contra el congresista Miguel Gutiérrez para despojarlo de su investidura, el ex procurador General de la República Francisco Domínguez Brito consideró que los partidos políticos están en la obligación de depurar a sus candidatos, para evitar que el narcotráfico y el crimen organizado sigan permeando la actividad política.



Para el ex titular del Ministerio Público Francisco Domínguez Brito, los números caso de legisladores involucrados en actividades ilícitas pone en evidencia que los partidos están compelidos a depurar los candidatos que llevarán en sus boletas.



Se trata de una posición que comparten congresistas de distintas bancadas, quienes aseguran que a la gente honesta le es prácticamente imposible competir cuando el dinero sucio se impone.



Por asuntos de drogas actualmente el diputado oficialista Miguel Gutiérrez, guarda prisión en Estados Unidos y ahora se enfrenta en el país a un posible juicio político, para despojarlo de su investidura.



Además él, varios legisladores tienen proceso de investigación abiertos también no solo por narcotráfico sino también por lavado de activos.



Luego de dos reuniones consecutivas el Consejo Disciplinario aún no ha logrado designar al diputado que fungirá como instructor del caso de Miguel Gutiérrez.