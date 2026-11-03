Tres candidatos de origen dominicano buscan llegar al Congreso de EE. UU.

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Darializa Ávila Chevalier, Manny Rutinel y Analilia Mejía figuran entre los políticos de raíces dominicanas que participan en las elecciones de medio término de Estados Unidos, previstas para este martes 3 de noviembre.
Tres figuras de ascendencia dominicana buscan fortalecer la representación de la diáspora en el Congreso de Estados Unidos, en unas elecciones que renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y parte del Senado.
Entre los aspirantes figuran Darializa Ávila Chevalier, por Nueva York; Manny Rutinel, por Colorado. Analilia Mejía, de raíces dominicanas y colombianas, quien busca conservar su puesto en la Cámara Baja.
Darializa Ávila Chevalier: busca hacer historia en Nueva York
De 32 años y descendiente de inmigrantes dominicanos, Ávila Chevalier es la candidata demócrata por el distrito congresual 13 de Nueva York. Ganó las primarias de junio al derrotar al entonces congresista Adriano Espaillat, quien ocupaba el escaño desde 2017.
Formada en la Universidad de Columbia, ha trabajado en organización comunitaria y defensa de los derechos de los inmigrantes. Entre sus principales propuestas figuran el acceso a viviendas asequibles, la protección de los inquilinos y cambios en las políticas migratorias.
De resultar electa, se convertiría en la primera mujer de ascendencia dominicana en representar ese distrito en el Congreso federal.
Notas relacionadas
Manny Rutinel: de Colorado a la Cámara de Representantes
Tonty Enmanuel «Manny» Rutinel, hijo de una inmigrante dominicana, aspira a representar el distrito congresual 8 de Colorado por el Partido Demócrata.
Es abogado y economista, estudió en la Universidad de Florida, Johns Hopkins y Yale, y fue miembro de la Cámara de Representantes de Colorado desde 2023 hasta septiembre de 2026.
En las elecciones generales se enfrenta al republicano Gabe Evans y al candidato libertario David Wood, en una contienda que podría influir en el equilibrio de fuerzas de la Cámara Baja.
Analilia Mejía: busca un mandato completo en Nueva Jersey
De raíces dominicanas y colombianas, Analilia Mejía nació y creció en Nueva Jersey. Es una dirigente sindical y activista que trabajó como directora política de la campaña presidencial de Bernie Sanders en 2020 y ocupó un cargo en el Departamento de Trabajo durante la administración de Joe Biden.
Mejía llegó al Congreso en abril de 2026, tras ganar unas elecciones especiales para representar el distrito 11 de Nueva Jersey. Ahora busca un mandato completo de dos años, enfrentándose al republicano Joe Hathaway y a otros candidatos independientes.
Las tres candidaturas reflejan la participación de la comunidad dominicana en la política estadounidense y su interés por ampliar su presencia en los espacios de representación federal.
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