Tres candidatos de origen dominicano buscan llegar al Congreso de EE. UU.

Darializa Ávila Chevalier, Manny Rutinel y Analilia Mejía figuran entre los políticos de raíces dominicanas que participan en las elecciones de medio término de Estados Unidos, previstas para este martes 3 de noviembre.

Tres figuras de ascendencia dominicana buscan fortalecer la representación de la diáspora en el Congreso de Estados Unidos, en unas elecciones que renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y parte del Senado.

Entre los aspirantes figuran Darializa Ávila Chevalier, por Nueva York; Manny Rutinel, por Colorado. Analilia Mejía, de raíces dominicanas y colombianas, quien busca conservar su puesto en la Cámara Baja.

Publicidad

Darializa Ávila Chevalier: busca hacer historia en Nueva York

De 32 años y descendiente de inmigrantes dominicanos, Ávila Chevalier es la candidata demócrata por el distrito congresual 13 de Nueva York. Ganó las primarias de junio al derrotar al entonces congresista Adriano Espaillat, quien ocupaba el escaño desde 2017.

Formada en la Universidad de Columbia, ha trabajado en organización comunitaria y defensa de los derechos de los inmigrantes. Entre sus principales propuestas figuran el acceso a viviendas asequibles, la protección de los inquilinos y cambios en las políticas migratorias.

De resultar electa, se convertiría en la primera mujer de ascendencia dominicana en representar ese distrito en el Congreso federal.