Cómo impactarían elecciones de medio término de EE. UU. a RD y América Latina

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Las elecciones de medio término que celebrará Estados Unidos este martes 3 de noviembre no solo definirán la composición de su Congreso durante los próximos dos años. También podrían influir en las decisiones políticas, económicas y diplomáticas que Washington mantiene con América Latina y el Caribe.
Aunque los ciudadanos estadounidenses no elegirán un nuevo presidente, los resultados determinarán qué partido controlará la Cámara de Representantes y el Senado. Esto resulta especialmente importante porque el presidente Donald Trump enfrenta la segunda mitad de su mandato con un Congreso cuya composición puede cambiar el equilibrio de poder.
Para República Dominicana, el resultado tiene particular relevancia. Estados Unidos constituye uno de sus principales socios comerciales, alberga una importante comunidad dominicana y mantiene acuerdos de cooperación en materia de seguridad, migración y lucha contra el narcotráfico.
Por esa razón, los cambios en el Congreso estadounidense podrían repercutir en asuntos que van desde las condiciones comerciales hasta las políticas migratorias y los programas de asistencia destinados al país.
Un análisis publicado el 26 de mayo de 2026 por Americas Quarterly, elaborado por especialistas que trabajaron en el Departamento de Estado y la Casa Blanca, advierte que los resultados electorales podrían modificar el nivel de supervisión del Congreso sobre la política de la administración Trump hacia América Latina.
1. ¿Qué poder tiene el Congreso para cambiar la política estadounidense hacia América Latina?
Para comprender las posibles repercusiones de estas elecciones, primero hay que entender cómo funciona el sistema político estadounidense.
El Congreso tiene dos cámaras: la Cámara de Representantes, integrada por 435 miembros, y el Senado, compuesto por 100 legisladores.
En las elecciones del 3 de noviembre se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 puestos del Senado, incluidos dos escaños correspondientes a elecciones especiales.
Los legisladores electos asumirán sus funciones en enero de 2027.
La importancia de estos comicios radica en que el partido que controle cada cámara tendrá mayor capacidad para establecer las agendas legislativas, dirigir los comités y supervisar las actuaciones del Gobierno.
Por ejemplo, una mayoría opositora podría convocar audiencias, solicitar documentos, investigar decisiones administrativas y cuestionar el uso de los recursos públicos.
Sin embargo, esto no significa que el Congreso pueda cambiar automáticamente todas las decisiones presidenciales.
El presidente conserva importantes facultades ejecutivas, especialmente en política exterior, migración y relaciones diplomáticas. Además, puede vetar leyes aprobadas por el Congreso.
Por tanto, el resultado electoral determinará principalmente el margen de actuación de la administración Trump y el nivel de supervisión que enfrentará durante sus últimos dos años de mandato.
El Servicio de Investigación del Parlamento Europeo explicó en un informe actualizado el 9 de octubre de 2026 que el control de una o ambas cámaras permitiría a la oposición modificar las agendas de los comités, impulsar investigaciones y condicionar determinados procesos legislativos.
2. Política migratoria: posibles repercusiones para los dominicanos
Uno de los asuntos que podría experimentar mayor atención después de las elecciones es la política migratoria estadounidense.
Durante la administración de Donald Trump, el Gobierno ha priorizado el endurecimiento de los controles fronterizos, las deportaciones y las medidas contra la inmigración irregular.
El resultado de las elecciones podría determinar cuánto respaldo legislativo y presupuestario reciben estas políticas.
¿Qué podría cambiar?
Si la oposición obtiene el control de alguna de las cámaras, podría impulsar investigaciones sobre las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuestionar las condiciones de detención de los inmigrantes y revisar el presupuesto destinado a las deportaciones.
También podría promover audiencias sobre los procedimientos utilizados para ejecutar las expulsiones y los acuerdos con otros países para recibir deportados.
Sin embargo, una mayoría opositora no implicaría automáticamente el fin de las deportaciones.
El Poder Ejecutivo conserva facultades importantes para establecer prioridades migratorias y ejecutar las leyes vigentes. Además, la capacidad del Congreso para reducir determinados fondos dependerá de los compromisos presupuestarios existentes y de las negociaciones legislativas.
¿Cómo afecta esto a República Dominicana?
República Dominicana tiene una importante comunidad de nacionales residentes en Estados Unidos.
El Departamento de Comercio estadounidense estima que la diáspora dominicana en ese país alcanza aproximadamente 2.4 millones de personas.
Por eso, cualquier modificación en las políticas migratorias puede tener consecuencias para las familias dominicanas, especialmente aquellas que tienen integrantes con procesos migratorios pendientes o situaciones legales irregulares.
También podría repercutir en las deportaciones de ciudadanos dominicanos y en la cooperación entre las autoridades migratorias de ambos países.
Otro aspecto importante son las remesas. Aunque las elecciones no determinan directamente los envíos de dinero, las condiciones laborales y migratorias de los dominicanos residentes en Estados Unidos pueden influir en la estabilidad económica de muchos hogares dominicanos.
3. Relaciones diplomáticas: ¿cambiaría la política de Washington hacia América Latina?
Las elecciones también podrían modificar el nivel de presión política que enfrenta la administración Trump en sus relaciones con los gobiernos latinoamericanos.
Durante su segundo mandato, Trump ha colocado el hemisferio occidental entre las prioridades de su política exterior, con especial atención a la migración, el narcotráfico, la seguridad regional y la influencia de potencias como China.
En ese contexto, países como México, Venezuela, Cuba, Colombia y Panamá han ocupado espacios importantes en la agenda estadounidense.
Un cambio en la composición del Congreso podría abrir más espacios para cuestionar determinadas decisiones de la Casa Blanca.
Por ejemplo, los legisladores podrían solicitar explicaciones sobre las operaciones militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, las relaciones con determinados gobiernos y las condiciones de los acuerdos diplomáticos.
También podrían aumentar la supervisión sobre las decisiones relacionadas con Venezuela y los mecanismos utilizados por Washington para administrar los ingresos petroleros de ese país.
No obstante, el presidente mantiene una influencia considerable sobre las relaciones diplomáticas y la conducción de la política exterior.
Notas relacionadas
¿Qué significa para República Dominicana?
El país mantiene relaciones diplomáticas históricas con Estados Unidos, establecidas en 1884.
Ambos gobiernos comparten intereses relacionados con la estabilidad del Caribe, la seguridad fronteriza, el combate al narcotráfico, el comercio y la migración irregular.
Un cambio en el Congreso podría modificar las prioridades de supervisión y financiamiento de determinados programas, pero no necesariamente provocaría un distanciamiento diplomático entre ambos países.
Para República Dominicana, el principal desafío sería mantener una relación bilateral estable, independientemente de qué partido controle el Legislativo estadounidense.
El Departamento de Estado identifica a República Dominicana como un socio importante para Estados Unidos por su ubicación geográfica, su población, su economía y sus vínculos comerciales.
4. Comercio y aranceles: un asunto que puede impactar la economía dominicana
Las decisiones comerciales de Estados Unidos representan otro de los aspectos que merece atención.
Durante la administración Trump, los aranceles se han convertido en una herramienta central de su política económica y comercial.
Estas medidas pueden afectar los costos de importación, las exportaciones y las condiciones de competencia entre países.
En febrero de 2026, la Corte Suprema estadounidense anuló los aranceles que Trump había impuesto utilizando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Posteriormente, la administración recurrió a otras disposiciones legales para mantener determinadas medidas comerciales.
Este escenario ha generado discusiones sobre el alcance de las facultades presidenciales y el papel del Congreso en la política arancelaria.
Una nueva composición legislativa podría aumentar la supervisión sobre estas medidas y promover debates sobre sus consecuencias para las empresas y los consumidores.
¿Por qué República Dominicana debe prestar atención?
Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de República Dominicana.
Según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), el intercambio bilateral de bienes y servicios alcanzó aproximadamente 34,200 millones de dólares durante 2025.
De ese total:
- Las exportaciones estadounidenses hacia República Dominicana sumaron 12,900 millones de dólares en bienes.
- Las importaciones estadounidenses desde República Dominicana alcanzaron 7,600 millones de dólares en bienes.
- El comercio de servicios entre ambos países representó aproximadamente 13,800 millones de dólares.
Estas cifras muestran la importancia de mantener condiciones comerciales estables.
Otro elemento fundamental es el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), vigente para el país desde el 1 de marzo de 2007.
Este acuerdo facilita el intercambio de bienes y servicios, establece reglas comerciales y elimina aranceles para los productos incluidos en sus disposiciones, conforme a los calendarios y condiciones establecidos.
Entre los sectores dominicanos que podrían verse afectados por cambios en las condiciones comerciales figuran las zonas francas, los dispositivos médicos, los textiles, los productos agrícolas y la manufactura.
Por ejemplo, un aumento de las barreras comerciales podría elevar los costos de exportación o modificar las condiciones de competencia para determinados productos dominicanos.
Por el contrario, una mayor estabilidad comercial favorecería la planificación de las empresas que dependen del mercado estadounidense.
5. Ayuda y cooperación internacional: ¿qué programas podrían verse afectados?
La asistencia internacional estadounidense constituye otro punto de interés para América Latina y el Caribe.
Durante décadas, Estados Unidos ha financiado programas de cooperación relacionados con salud, educación, desarrollo económico, fortalecimiento institucional, seguridad y prevención de la violencia.
Sin embargo, la administración Trump ha impulsado importantes cambios en la estructura de la asistencia exterior, incluidos recortes y la reorganización de programas que anteriormente gestionaba la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Estas decisiones han generado incertidumbre sobre la continuidad de determinados proyectos en países latinoamericanos.
El Congreso tiene un papel fundamental en la aprobación de los presupuestos federales y puede establecer condiciones para el uso de los recursos destinados a la cooperación internacional.
Por eso, una modificación en el equilibrio legislativo podría abrir discusiones sobre la recuperación de algunos fondos, la continuidad de programas y las prioridades de asistencia.
No obstante, recuperar los programas eliminados no sería automático. También dependería de las decisiones del Ejecutivo y de los acuerdos presupuestarios.
¿Qué representa para República Dominicana?
Para República Dominicana, este tema tiene importancia porque la cooperación estadounidense ha contribuido a proyectos de fortalecimiento institucional, seguridad ciudadana, justicia y lucha contra la corrupción.
Uno de los mecanismos de cooperación más relevantes es la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI).
Este programa involucra a 13 países caribeños, incluida República Dominicana, y busca fortalecer las capacidades regionales para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado y otras amenazas transnacionales.
Una modificación de sus recursos o prioridades podría influir en la continuidad de programas de capacitación, equipamiento y asistencia técnica.
Por tanto, el resultado electoral podría tener repercusiones indirectas en las instituciones dominicanas que reciben cooperación estadounidense.
6. Seguridad regional y lucha contra el narcotráfico
La seguridad del Caribe representa uno de los intereses compartidos entre Estados Unidos y República Dominicana.
La ubicación geográfica dominicana convierte al país en un territorio estratégico para las operaciones de vigilancia marítima y la lucha contra las redes internacionales de narcotráfico.
En los últimos años, ambos gobiernos han fortalecido sus mecanismos de cooperación para combatir el tráfico de drogas, el crimen organizado y otras actividades ilícitas.
Uno de los instrumentos utilizados es la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe, mediante la cual Washington proporciona asistencia técnica y capacitación a instituciones de los países participantes.
De acuerdo con una ficha informativa del Departamento de Estado, publicada en septiembre de 2024, Estados Unidos había comprometido más de 1,000 millones de dólares mediante esta iniciativa para los 13 países participantes.
En el caso dominicano, la cooperación incluye:
- Fortalecimiento de las capacidades de vigilancia marítima.
- Capacitación de organismos de seguridad.
- Combate al tráfico internacional de drogas.
- Protección de puertos y fronteras.
- Fortalecimiento de las instituciones judiciales.
- Prevención del crimen organizado y la violencia.
La misma institución destacó que la colaboración estadounidense contribuyó a fortalecer las capacidades dominicanas de interdicción de drogas, en un contexto en el que el país registró incautaciones superiores a 22 toneladas de cocaína durante 2022.
¿Qué podría cambiar después de las elecciones?
Una nueva mayoría en el Congreso podría solicitar mayor información sobre las operaciones de seguridad estadounidenses en el Caribe y revisar el presupuesto destinado a estos programas.
También podría impulsar investigaciones sobre el uso de recursos militares y las estrategias utilizadas para enfrentar el narcotráfico.
Este aspecto resulta especialmente relevante porque Washington ha incrementado su atención militar sobre el hemisferio occidental.
Un informe de la organización Washington Office on Latin America (WOLA), publicado en 2026, cuestiona las operaciones estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico. El documento plantea interrogantes sobre sus implicaciones legales, los mecanismos de supervisión y su efectividad contra el narcotráfico.
Por tanto, las elecciones podrían influir en el nivel de supervisión legislativa sobre estas operaciones.
Para República Dominicana, el desafío será mantener la cooperación contra las organizaciones criminales y, al mismo tiempo, defender el respeto a la soberanía nacional y al derecho internacional.
7. Relaciones bilaterales entre República Dominicana y Estados Unidos
Más allá de los temas individuales, las elecciones estadounidenses podrían influir en el conjunto de las relaciones entre ambos países.
La relación bilateral tiene una importancia que supera los asuntos diplomáticos tradicionales.
Incluye comercio, inversión, turismo, migración, seguridad, educación y vínculos familiares entre millones de personas.
Estados Unidos constituye un destino fundamental para la diáspora dominicana y uno de los principales mercados para los productos nacionales.
Además, ambos países mantienen mecanismos de cooperación para enfrentar problemas que afectan a toda la región del Caribe.
Entre los asuntos que requieren atención bilateral figuran:
Comercio e inversión: mantener condiciones favorables para las exportaciones dominicanas y las inversiones estadounidenses.
Migración: fortalecer la cooperación consular y migratoria, así como atender las necesidades de los dominicanos residentes en Estados Unidos.
Seguridad: continuar los esfuerzos conjuntos contra el narcotráfico, el tráfico de personas y el crimen organizado.
Diplomacia regional: coordinar posiciones sobre los principales desafíos políticos y económicos del Caribe.
Cooperación institucional: preservar los programas que contribuyen al fortalecimiento de las instituciones dominicanas.
El Departamento de Estado señala que la relación entre ambos países incluye cooperación contra el tráfico de sustancias ilegales y de personas, extradiciones y medidas para enfrentar la migración irregular.
En consecuencia, aunque el resultado electoral podría modificar las prioridades de Washington, existen intereses bilaterales que trascienden los períodos de gobierno y las diferencias partidarias.
8. ¿Qué escenarios podrían presentarse después de las elecciones?
Los resultados del 3 de noviembre permitirán identificar qué margen tendrá el Congreso para supervisar o condicionar las decisiones de la administración Trump.
Estos son tres escenarios que ayudan a comprender las posibles consecuencias:
|Escenario
|Posibles consecuencias
|Los republicanos mantienen ambas cámaras
|Trump conservaría un mayor respaldo legislativo para impulsar su agenda y negociar presupuestos y leyes.
|Los demócratas controlan la Cámara de Representantes
|Aumentarían las posibilidades de investigaciones, audiencias y supervisión sobre migración, comercio y política exterior.
|Los demócratas controlan ambas cámaras
|La administración enfrentaría mayores obstáculos legislativos y presupuestarios, además de una supervisión más amplia.
Es importante aclarar que estos escenarios no representan predicciones sobre el resultado electoral.
Incluso si la oposición obtiene el control de ambas cámaras, el presidente conservará el poder de veto y sus atribuciones ejecutivas.
Además, determinadas decisiones requieren mayorías legislativas especiales o acuerdos entre los dos partidos.
Por eso, el impacto real dependerá de la composición final del Congreso, las negociaciones políticas y las prioridades de la Casa Blanca.
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