Cómo impactarían elecciones de medio término de EE. UU. a RD y América Latina

¿Qué significa para República Dominicana?

El país mantiene relaciones diplomáticas históricas con Estados Unidos, establecidas en 1884.

Ambos gobiernos comparten intereses relacionados con la estabilidad del Caribe, la seguridad fronteriza, el combate al narcotráfico, el comercio y la migración irregular.

Un cambio en el Congreso podría modificar las prioridades de supervisión y financiamiento de determinados programas, pero no necesariamente provocaría un distanciamiento diplomático entre ambos países.

Para República Dominicana, el principal desafío sería mantener una relación bilateral estable, independientemente de qué partido controle el Legislativo estadounidense.

El Departamento de Estado identifica a República Dominicana como un socio importante para Estados Unidos por su ubicación geográfica, su población, su economía y sus vínculos comerciales.

4. Comercio y aranceles: un asunto que puede impactar la economía dominicana

Las decisiones comerciales de Estados Unidos representan otro de los aspectos que merece atención.

Durante la administración Trump, los aranceles se han convertido en una herramienta central de su política económica y comercial.

Estas medidas pueden afectar los costos de importación, las exportaciones y las condiciones de competencia entre países.

En febrero de 2026, la Corte Suprema estadounidense anuló los aranceles que Trump había impuesto utilizando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Posteriormente, la administración recurrió a otras disposiciones legales para mantener determinadas medidas comerciales.

Este escenario ha generado discusiones sobre el alcance de las facultades presidenciales y el papel del Congreso en la política arancelaria.

Una nueva composición legislativa podría aumentar la supervisión sobre estas medidas y promover debates sobre sus consecuencias para las empresas y los consumidores.

¿Por qué República Dominicana debe prestar atención?

Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de República Dominicana.

Según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), el intercambio bilateral de bienes y servicios alcanzó aproximadamente 34,200 millones de dólares durante 2025.

De ese total:

Las exportaciones estadounidenses hacia República Dominicana sumaron 12,900 millones de dólares en bienes.

Las importaciones estadounidenses desde República Dominicana alcanzaron 7,600 millones de dólares en bienes.

El comercio de servicios entre ambos países representó aproximadamente 13,800 millones de dólares.

Estas cifras muestran la importancia de mantener condiciones comerciales estables.

Otro elemento fundamental es el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), vigente para el país desde el 1 de marzo de 2007.

Este acuerdo facilita el intercambio de bienes y servicios, establece reglas comerciales y elimina aranceles para los productos incluidos en sus disposiciones, conforme a los calendarios y condiciones establecidos.

Entre los sectores dominicanos que podrían verse afectados por cambios en las condiciones comerciales figuran las zonas francas, los dispositivos médicos, los textiles, los productos agrícolas y la manufactura.

Por ejemplo, un aumento de las barreras comerciales podría elevar los costos de exportación o modificar las condiciones de competencia para determinados productos dominicanos.

Por el contrario, una mayor estabilidad comercial favorecería la planificación de las empresas que dependen del mercado estadounidense.

5. Ayuda y cooperación internacional: ¿qué programas podrían verse afectados?

La asistencia internacional estadounidense constituye otro punto de interés para América Latina y el Caribe.

Durante décadas, Estados Unidos ha financiado programas de cooperación relacionados con salud, educación, desarrollo económico, fortalecimiento institucional, seguridad y prevención de la violencia.

Sin embargo, la administración Trump ha impulsado importantes cambios en la estructura de la asistencia exterior, incluidos recortes y la reorganización de programas que anteriormente gestionaba la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Estas decisiones han generado incertidumbre sobre la continuidad de determinados proyectos en países latinoamericanos.

El Congreso tiene un papel fundamental en la aprobación de los presupuestos federales y puede establecer condiciones para el uso de los recursos destinados a la cooperación internacional.

Por eso, una modificación en el equilibrio legislativo podría abrir discusiones sobre la recuperación de algunos fondos, la continuidad de programas y las prioridades de asistencia.

No obstante, recuperar los programas eliminados no sería automático. También dependería de las decisiones del Ejecutivo y de los acuerdos presupuestarios.

¿Qué representa para República Dominicana?

Para República Dominicana, este tema tiene importancia porque la cooperación estadounidense ha contribuido a proyectos de fortalecimiento institucional, seguridad ciudadana, justicia y lucha contra la corrupción.

Uno de los mecanismos de cooperación más relevantes es la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI).

Este programa involucra a 13 países caribeños, incluida República Dominicana, y busca fortalecer las capacidades regionales para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado y otras amenazas transnacionales.

Una modificación de sus recursos o prioridades podría influir en la continuidad de programas de capacitación, equipamiento y asistencia técnica.

Por tanto, el resultado electoral podría tener repercusiones indirectas en las instituciones dominicanas que reciben cooperación estadounidense.

6. Seguridad regional y lucha contra el narcotráfico

La seguridad del Caribe representa uno de los intereses compartidos entre Estados Unidos y República Dominicana.

La ubicación geográfica dominicana convierte al país en un territorio estratégico para las operaciones de vigilancia marítima y la lucha contra las redes internacionales de narcotráfico.

En los últimos años, ambos gobiernos han fortalecido sus mecanismos de cooperación para combatir el tráfico de drogas, el crimen organizado y otras actividades ilícitas.

Uno de los instrumentos utilizados es la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe, mediante la cual Washington proporciona asistencia técnica y capacitación a instituciones de los países participantes.

De acuerdo con una ficha informativa del Departamento de Estado, publicada en septiembre de 2024, Estados Unidos había comprometido más de 1,000 millones de dólares mediante esta iniciativa para los 13 países participantes.

En el caso dominicano, la cooperación incluye:

Fortalecimiento de las capacidades de vigilancia marítima.

Capacitación de organismos de seguridad.

Combate al tráfico internacional de drogas.

Protección de puertos y fronteras.

Fortalecimiento de las instituciones judiciales.

Prevención del crimen organizado y la violencia.

La misma institución destacó que la colaboración estadounidense contribuyó a fortalecer las capacidades dominicanas de interdicción de drogas, en un contexto en el que el país registró incautaciones superiores a 22 toneladas de cocaína durante 2022.

¿Qué podría cambiar después de las elecciones?

Una nueva mayoría en el Congreso podría solicitar mayor información sobre las operaciones de seguridad estadounidenses en el Caribe y revisar el presupuesto destinado a estos programas.

También podría impulsar investigaciones sobre el uso de recursos militares y las estrategias utilizadas para enfrentar el narcotráfico.

Este aspecto resulta especialmente relevante porque Washington ha incrementado su atención militar sobre el hemisferio occidental.

Un informe de la organización Washington Office on Latin America (WOLA), publicado en 2026, cuestiona las operaciones estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico. El documento plantea interrogantes sobre sus implicaciones legales, los mecanismos de supervisión y su efectividad contra el narcotráfico.

Por tanto, las elecciones podrían influir en el nivel de supervisión legislativa sobre estas operaciones.

Para República Dominicana, el desafío será mantener la cooperación contra las organizaciones criminales y, al mismo tiempo, defender el respeto a la soberanía nacional y al derecho internacional.

7. Relaciones bilaterales entre República Dominicana y Estados Unidos

Más allá de los temas individuales, las elecciones estadounidenses podrían influir en el conjunto de las relaciones entre ambos países.

La relación bilateral tiene una importancia que supera los asuntos diplomáticos tradicionales.

Incluye comercio, inversión, turismo, migración, seguridad, educación y vínculos familiares entre millones de personas.

Estados Unidos constituye un destino fundamental para la diáspora dominicana y uno de los principales mercados para los productos nacionales.

Además, ambos países mantienen mecanismos de cooperación para enfrentar problemas que afectan a toda la región del Caribe.

Entre los asuntos que requieren atención bilateral figuran:

Comercio e inversión: mantener condiciones favorables para las exportaciones dominicanas y las inversiones estadounidenses.

Migración: fortalecer la cooperación consular y migratoria, así como atender las necesidades de los dominicanos residentes en Estados Unidos.

Seguridad: continuar los esfuerzos conjuntos contra el narcotráfico, el tráfico de personas y el crimen organizado.

Diplomacia regional: coordinar posiciones sobre los principales desafíos políticos y económicos del Caribe.

Cooperación institucional: preservar los programas que contribuyen al fortalecimiento de las instituciones dominicanas.

El Departamento de Estado señala que la relación entre ambos países incluye cooperación contra el tráfico de sustancias ilegales y de personas, extradiciones y medidas para enfrentar la migración irregular.

En consecuencia, aunque el resultado electoral podría modificar las prioridades de Washington, existen intereses bilaterales que trascienden los períodos de gobierno y las diferencias partidarias.

8. ¿Qué escenarios podrían presentarse después de las elecciones?

Los resultados del 3 de noviembre permitirán identificar qué margen tendrá el Congreso para supervisar o condicionar las decisiones de la administración Trump.

Estos son tres escenarios que ayudan a comprender las posibles consecuencias:

Escenario Posibles consecuencias Los republicanos mantienen ambas cámaras Trump conservaría un mayor respaldo legislativo para impulsar su agenda y negociar presupuestos y leyes. Los demócratas controlan la Cámara de Representantes Aumentarían las posibilidades de investigaciones, audiencias y supervisión sobre migración, comercio y política exterior. Los demócratas controlan ambas cámaras La administración enfrentaría mayores obstáculos legislativos y presupuestarios, además de una supervisión más amplia.

Es importante aclarar que estos escenarios no representan predicciones sobre el resultado electoral.

Incluso si la oposición obtiene el control de ambas cámaras, el presidente conservará el poder de veto y sus atribuciones ejecutivas.

Además, determinadas decisiones requieren mayorías legislativas especiales o acuerdos entre los dos partidos.

Por eso, el impacto real dependerá de la composición final del Congreso, las negociaciones políticas y las prioridades de la Casa Blanca.