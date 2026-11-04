Resultados de medio término marcarán el rumbo político de Trump

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Washington.– Los demócratas comenzaron a obtener resultados favorables en las elecciones de medio término de Estados Unidos, celebradas este martes, en una jornada que definirá el equilibrio de poder en el Congreso durante los últimos dos años del mandato del presidente Donald Trump.
Uno de los resultados más importantes hasta el momento se produjo en Carolina del Norte, donde el demócrata Roy Cooper derrotó al republicano y consiguió arrebatar un escaño que estaba en manos de ese partido.
Asimismo, el senador demócrata Jon Ossoff consiguió conservar su puesto por Georgia, tras imponerse al republicano Mike Collins. En Nuevo Hampshire, el demócrata Chris Pappas también mantuvo el escaño para su partido, al derrotar al republicano John Sununu.
Estos resultados representan avances para los demócratas en su intento de recuperar el control de ambas cámaras legislativas, actualmente dominadas por los republicanos.
La contienda también dejó resultados competitivos en Florida. La senadora republicana Ashley Moody consiguió defender su escaño frente a la demócrata Angie Nixon, aunque mantenía una ventaja de aproximadamente tres puntos porcentuales, según el recuento citado por Reuters.
En ese mismo estado, los demócratas conservaron tres distritos de la Cámara de Representantes que los republicanos habían rediseñado electoralmente durante este año.
Notas relacionadas
Principales resultados y escaños en disputa
Entre los nombres que destacan en los primeros resultados figuran:
- Roy Cooper (demócrata): ganó el escaño del Senado por Carolina del Norte, que estaba en manos republicanas.
- Jon Ossoff (demócrata): consiguió la reelección en Georgia frente a Mike Collins.
- Chris Pappas (demócrata): ganó el escaño del Senado por Nuevo Hampshire, que estaba vacante.
La agencia Associated Press también reportó victorias demócratas en otras contiendas senatoriales, mientras los republicanos conservaron posiciones en estados como Florida y Virginia Occidental.
¿Qué está en juego para Donald Trump?
El resultado de estas elecciones tendrá consecuencias directas para la segunda mitad del mandato de Trump.
Si los demócratas consiguen controlar una o ambas cámaras, podrán ejercer mayor supervisión sobre la Administración, impulsar investigaciones legislativas y dificultar la aprobación de determinadas iniciativas presidenciales.
Por el contrario, si los republicanos conservan sus mayorías, Trump mantendrá un escenario legislativo más favorable para desarrollar su agenda.
La economía, el costo de la vida, los precios de los combustibles y la guerra con Irán figuran entre las preocupaciones expresadas por los votantes. Según encuestas a boca de urna citadas por Reuters, una parte importante del electorado manifestó descontento con la dirección del país.
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