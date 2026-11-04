Resultados de medio término marcarán el rumbo político de Trump

Washington.– Los demócratas comenzaron a obtener resultados favorables en las elecciones de medio término de Estados Unidos, celebradas este martes, en una jornada que definirá el equilibrio de poder en el Congreso durante los últimos dos años del mandato del presidente Donald Trump.

Uno de los resultados más importantes hasta el momento se produjo en Carolina del Norte, donde el demócrata Roy Cooper derrotó al republicano y consiguió arrebatar un escaño que estaba en manos de ese partido.

Asimismo, el senador demócrata Jon Ossoff consiguió conservar su puesto por Georgia, tras imponerse al republicano Mike Collins. En Nuevo Hampshire, el demócrata Chris Pappas también mantuvo el escaño para su partido, al derrotar al republicano John Sununu.

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Estos resultados representan avances para los demócratas en su intento de recuperar el control de ambas cámaras legislativas, actualmente dominadas por los republicanos.

La contienda también dejó resultados competitivos en Florida. La senadora republicana Ashley Moody consiguió defender su escaño frente a la demócrata Angie Nixon, aunque mantenía una ventaja de aproximadamente tres puntos porcentuales, según el recuento citado por Reuters.

En ese mismo estado, los demócratas conservaron tres distritos de la Cámara de Representantes que los republicanos habían rediseñado electoralmente durante este año.