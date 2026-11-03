Cinco estados que podrían definir el control del Senado de EE. UU.

Kansas y la posibilidad de romper una larga hegemonía

Kansas también podría protagonizar un giro electoral. Los demócratas tienen la oportunidad de conquistar un escaño que permanece en manos republicanas desde hace décadas.

El senador Roger Marshall busca conservar su puesto frente al candidato demócrata Adam Hamilton. La contienda se mantiene ajustada y los sondeos sitúan a Hamilton con una ventaja de 2,3 puntos porcentuales.

Una victoria demócrata tendría un significado especial, debido a que el estado no elige a un senador de esa organización desde 1932.

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Ohio, otra batalla por el Senado

En Ohio, el exsenador demócrata Sherrod Brown intenta recuperar el escaño frente al republicano Jon Husted, quien ocupa actualmente el puesto.

Los promedios de encuestas favorecen a Brown por 2,4 puntos porcentuales. La competencia resulta especialmente relevante porque Donald Trump ganó este estado por una diferencia de 11,2 puntos frente a Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024.

El resultado permitirá medir si el respaldo republicano que favoreció a Trump en los últimos comicios se mantiene en una elección legislativa.

Maine, una senadora frente a un nuevo desafío

Maine es otro de los estados que podrían cambiar la composición del Senado. La republicana Susan Collins, quien ocupa el escaño desde 1997, busca mantenerse en el cargo frente al demócrata Troy Jackson.

Aunque Collins ha conseguido conservar su posición durante varias elecciones, la contienda actual presenta un escenario más competitivo. Jackson encabeza los promedios de RealClearPolitics con una ventaja de 2,1 puntos porcentuales.

El avance demócrata aumenta la presión sobre una de las figuras republicanas con mayor trayectoria en la cámara alta.

Alaska, una contienda con margen reducido

En Alaska, el senador republicano Dan Sullivan enfrenta a la demócrata Mary Peltola, exrepresentante del estado en la Cámara de Representantes.

La diferencia entre ambos candidatos también es estrecha. Los promedios de encuestas citados por laSexta colocan a Peltola con una ventaja de 1,2 puntos porcentuales sobre Sullivan.

Aunque Alaska ha mantenido una tendencia favorable a los republicanos, la competencia actual convierte al estado en otro de los territorios que podrían influir en el reparto de fuerzas del Senado.

Una prueba para el Gobierno de Trump

Las elecciones del 3 de noviembre renovarán los 435 puestos de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado. Aunque el presidente Donald Trump no figura en las papeletas, los resultados representan una evaluación de su gestión durante los primeros dos años de su segundo mandato.

Una victoria demócrata en alguna de estas contiendas podría reducir la ventaja republicana en el Congreso y aumentar la capacidad de la oposición para influir en las decisiones legislativas y en la supervisión del Gobierno.

Por el contrario, si los republicanos conservan sus posiciones, Trump tendría mayores posibilidades de mantener el respaldo parlamentario durante la segunda mitad de su mandato.