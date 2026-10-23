Valdez Albizu: la economía dominicana creció 5.6 % interanual en septiembre 2026

Santo Domingo, RD. -El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, pronunció el discurso central del acto conmemorativo por el 79º aniversario de la institución, realizando una completa exposición del comportamiento registrado en la economía de República Dominicana durante 2026, así como sus previsiones para el cierre del año.

Valdez Albizu informó que “a pesar de las condiciones adversas que han prevalecido en el ámbito internacional, el índice mensual a actividad económica (IMAE) creció a un 5.6 % interanual en septiembre, acumulando 4.6 % en enero-septiembre 2026, destacándose el dinamismo de la inversión doméstica y la resiliencia del sector externo”.

En cuanto a ese crecimiento, precisó que “dentro de los sectores que contribuyeron a la expansión de la economía en enero-septiembre se destacan la construcción (8.2 %), explotación de minas y canteras (5.2 %), manufactura local (3.4 %), zonas francas (2.8 %) y las actividades de servicios en su conjunto (4.6 %), resaltándose entre estas últimas los servicios financieros (7.8 %), hoteles, bares y restaurantes (5.6 %) y otros servicios (5.4 %)”.

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Aniversario del Banco

Durante la rendición de cuentas con motivo del 79 aniversario institucional, Valdez Albizu apuntó que “luego de que la inflación interanual en RD permaneciera dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 % por 35 meses consecutivos, la misma se ha ubicado de forma temporal por encima de su límite superior, debido principalmente a las presiones inflacionarias del choque energético global”. Sin embargo, después de alcanzar un máximo de 5.67 % en junio, la inflación interanual se ha moderado a 5.12 % en septiembre”.

Se refirió a que la inflación subyacente, indicador que está más asociado a las condiciones monetarias “se ha mantenido dentro del rango meta, ubicándose en 4.61 % al cierre de septiembre”. Asimismo, indicó que “las expectativas de inflación de mediano plazo han permanecido ancladas en torno al 4.0%, reflejo de la credibilidad de los agentes económicos en la política monetaria”.

El gobernador señaló, por otro lado, que “las tasas de interés se han mantenido relativamente estables, mientras que el crédito privado en moneda nacional se expandió en torno a 7.4 % interanual al cierre del mes pasado, impulsado principalmente por el financiamiento a los sectores productivos, tales como construcción, manufactura y comercio”.

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Tasa de política monetaria

Valdez Albizu precisó que “el reciente incremento de la tasa de política monetaria en 25 puntos básicos, ubicándose en 5.50 % en su reunión de septiembre, se adoptó para preservar el anclaje de las expectativas y evitar potenciales efectos de segunda vuelta sobre los precios”.

El presidente de la Junta Monetaria destacó también los resultados de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo, cuyas cifras mostraron que “en el segundo trimestre de 2026 la ocupación alcanzó un total de 5,271,005 trabajadores, para un crecimiento interanual de 2.9 %, unos 147 mil nuevos puestos de trabajo en doce meses. Con estos resultados, el porcentaje de informalidad se ubicó en 53.8 %, por debajo de la mediana de la región de América Latina. La tasa de desocupación abierta se colocó en 5.3 % en abril-junio 2026, menor al promedio de 6.0 % de la serie histórica”.

Asimismo, indicó que “la pobreza monetaria se redujo a 13.75 % al segundo trimestre de 2026, 2.9 puntos porcentuales respecto a igual período de 2025, conforme a estimaciones del Comité Técnico Interinstitucional para la medición de la pobreza monetaria, en base a los datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo”.

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Sector externo

Durante su discurso, Valdez Albizu abordó el comportamiento del sector externo, señalando que “de acuerdo con cifras preliminares, las exportaciones totales ascendieron a unos US$13,200 millones en enero-septiembre 2026, destacándose tanto las zonas francas como las exportaciones nacionales, ambas superando los US$6,500 millones”.

Ampliando sobre este sector, el gobernador expuso que “hasta septiembre se recibieron unos US$9,700 millones de ingresos por turismo y más de US$9,400 millones en remesas, estas últimas reflejando el compromiso de la diáspora dominicana con el bienestar de sus familias”.

Valdez Albizu anunció que “se registró inversión extranjera directa por unos US$4,500 millones en enero-septiembre, principalmente en sectores como energía, turismo y bienes raíces, evidencia de la confianza de los inversionistas en el país. Estas fuentes de divisas contribuyen a la estabilidad relativa del tipo de cambio, observándose al cierre de septiembre una apreciación del peso dominicano de 5.4 %”.

En cuanto a las reservas internacionales, expresó que “los mayores flujos externos de divisas facilitaron que se superaran los US$15,200 millones al cierre de septiembre. Este monto representa alrededor de 10.5 % del PIB y 5.4 meses de importaciones, por encima de los umbrales recomendados por el FMI”.

Sistema financiero

El gobernador evaluó el sistema financiero, precisando que “a septiembre los activos del sector ascendieron a RD$4.6 billones, creciendo 10.7 % interanual, mientras el patrimonio se expandió en 14.4 %. Asimismo, la rentabilidad patrimonial (ROE) fue 23.1 % y la rentabilidad sobre activos (ROA), 2.9 %, en tanto la morosidad se ubicó en 1.5 %, reduciéndose del 1.9 % observado en septiembre 2025. La solvencia regulatoria alcanzó 18.9 % en mayo, por encima del mínimo requerido de 10 %, conforme cifras publicadas por la Superintendencia de Bancos”.

Otros logros institucionales