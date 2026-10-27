Valdez Albizu, entre los mejores gobernadores de bancos centrales del mundo

Santo Domingo, RD.- La revista Global Finance reconoció por cuarta ocasión al gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdez Albizu, como uno de los mejores gobernadores de bancos centrales del mundo, basado en su elevada calificación A- en el Central Banker Report Cards 2026.

La publicación internacional evaluó el desempeño durante el último año de los bancos centrales del mundo en áreas como el control de inflación, la estabilidad financiera y la independencia política.

La distinción fue anunciada en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM), durante una ceremonia celebrada el pasado 17 de octubre en Bangkok, Tailandia, por parte de Christopher Giarraputo, director del consejo editorial de Global Finance, quien entregó la estatuilla a Joel González, subgerente de Programación Monetaria del BCRD, en representación de Valdez Albizu.

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Su capacidad estratégica para diseñar una política macroeconómica efectiva

Global Finance galardonó al gobernador Valdez Albizu junto a sus homólogos, considerando en esta edición de los premios “su capacidad estratégica para diseñar una política macroeconómica efectiva y resiliente ante los retos derivados del persistente conflicto bélico existente en Oriente Medio, así como el que enfrenta a Rusia y Ucrania, su crisis derivada en la cotización y reservas de hidrocarburos, y el impacto sobre la inflación”.

Además de Valdez Albizu, fueron reconocidos los gobernadores más destacados de América Latina: Julio Velarde, de Perú, Rossanna Costa, de Chile; Roger Madrigal Costa, de Costa Rica; Álvaro González, Guatemala; Carlos Carvallo, Paraguay; y Santiago Bausili, de Argentina. Asimismo, se premiaron a gobernadores de economías avanzadas como Martin Schlegel, Suiza; Chia Der Jiun, Singapur y Adam Glapinski, Polonia.