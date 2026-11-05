Diana Pamela Juárez: una casa cuesta mucho más que su precio de venta

Para comprar una vivienda de precio medio en Estados Unidos hoy se necesita un ingreso de más de 120,000 dólares al año, cuando en 2020 bastaban unos 66,000. El dato es del Joint Center for Housing Studies de la Universidad de Harvard, que en junio de 2026 publicó un resumen de su informe The State of the Nation’s Housing.

El mismo análisis indica que los precios de las casas existentes equivalen a casi cinco veces el ingreso medio de los hogares, cuando en los años noventa la proporción habitual era de tres.

El pago mensual de una vivienda de precio medio pasó de unos 1,700 dólares a comienzos de 2020 a cerca de 3,100 a finales de 2025.

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Más que el precio de venta

Con cifras así, es normal que la conversación se quede en el precio. Diana Pamela Juárez propone ampliar la cuenta. Su trabajo, desde hace años, consiste en revisar si un proyecto residencial cierra por todos lados y no solo en el precio de lista. En sus artículos insiste en que el costo de una vivienda incluye impuestos, seguros, mantenimiento, transporte y financiamiento, y que todos esos gastos deben considerarse junto con el precio. En Texas, donde no existe un impuesto estatal sobre el ingreso personal, los impuestos a la propiedad suelen pesar bastante en el presupuesto de una familia.

Su argumento es que una casa puede estar bien diseñada y bien ubicada y aun así no funcionar para la familia a la que va dirigida, si esa familia no puede sostener el gasto de cada mes.

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Diana Pamela Juárez no diseña viviendas. Evalúa si lo que proponen arquitectos y especialistas puede sostenerse como negocio, y eso incluye preguntarse cuánto le va a costar a alguien vivir ahí.

Una advertencia para quien construye

El informe de Harvard describe un mercado en el que la venta de viviendas existentes lleva tres años en niveles muy bajos y la demanda se enfrió por los precios altos, el crédito caro y la incertidumbre económica. En ese escenario, quien desarrolla vivienda tiene menos margen para equivocarse sobre a quién le está vendiendo. El mismo resumen muestra que la oferta empieza a crecer en algunas ciudades. En Austin, por ejemplo, la vacancia de departamentos subió cinco puntos desde 2021 y las casas en venta casi se triplicaron, mientras que en Chicago la oferta en venta bajó 20%.

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Diana Pamela Juárez, que hoy es gerente de una empresa constituida en Texas con planes de desarrollar vivienda residencial, aplica la misma lógica del lado de quien construye o renta. En uno de sus textos sobre métricas recuerda que una renta alta no siempre significa rentabilidad si los costos de operación crecen al mismo tiempo.

También advierte que una buena ubicación no compensa un precio que no corresponde con lo que puede pagar el público del proyecto. En sus textos describe proyectos que fallan aunque cada parte parezca correcta por separado: buena ubicación con un precio que no encaja, un precio competitivo con una vivienda igual a todas las demás, o compradores interesados con una operación que no alcanza a atenderlos. Y cuando un presupuesto de obra se desvía, explica, muchas veces es porque el alcance técnico no se entendió bien desde el principio.

Para quienes están pensando en comprar, la pregunta que plantea Diana Pamela Juárez se puede hacer en cualquier visita a una casa muestra: cuánto va a costar quedarse en esa vivienda durante los próximos años.