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¿Tienes dinero olvidado en el banco? Así puedes perder el derecho a recuperarlo

De acuerdo con el reglamento sobre cuentas inactivas y abandonadas, los bancos deben conservar un registro de estos depósitos, intentar localizar a sus titulares y reportar semestralmente la información requerida a la Superintendencia. Además, el organismo supervisor debe dar seguimiento a la administración de esos recursos y verificar su manejo.

Noemy Vicioso
¿Tienes dinero olvidado en el banco? Así puedes perder el derecho a recuperarlo
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Santo Domingo.– Una cuenta bancaria en República Dominicana puede pasar a considerarse inactiva después de tres años sin registrar depósitos ni retiros. A partir de ese momento, las entidades financieras deben suspender el cobro de comisiones sobre esos fondos y mantener el seguimiento correspondiente, según las disposiciones oficiales de la Superintendencia de Bancos (SB).

De acuerdo con el reglamento sobre cuentas inactivas y abandonadas, los bancos deben conservar un registro de estos depósitos, intentar localizar a sus titulares y reportar semestralmente la información requerida a la Superintendencia. Además, el organismo supervisor debe dar seguimiento a la administración de esos recursos y verificar su manejo.

¿Cuándo pasa el dinero al Banco Central?

La normativa establece tres etapas:

  • A los tres años: la cuenta adquiere la condición de inactiva si no registra depósitos ni retiros.
  • A los diez años: pasa a considerarse abandonada. Después de publicarse la información correspondiente y transcurrir seis meses, los fondos son transferidos al Banco Central, donde pueden reclamarse durante los diez años siguientes.
  • A los veinte años desde el último movimiento: si el dinero continúa sin ser reclamado, se transfiere al Fondo de Contingencia y deja de ser recuperable por el titular.

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¿Qué deben hacer los usuarios?

La Superintendencia de Bancos recomienda mantener el control de los productos financieros. Además, dar movimiento a las cuentas que se utilizan y cerrar aquellas que ya no se necesitan. Si una cuenta está inactiva, su titular debe contactar a la entidad financiera para verificar sus datos y gestionar la reactivación.

En caso de que los fondos ya estén bajo custodia del Banco Central, el usuario puede comunicarse con el Departamento de Tesorería. Pueden comunicarse a través del teléfono 809-221-9111, extensiones 3535 y 3413, para consultar el procedimiento de reclamación.

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