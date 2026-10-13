¿Tienes dinero olvidado en el banco? Así puedes perder el derecho a recuperarlo

Santo Domingo.– Una cuenta bancaria en República Dominicana puede pasar a considerarse inactiva después de tres años sin registrar depósitos ni retiros. A partir de ese momento, las entidades financieras deben suspender el cobro de comisiones sobre esos fondos y mantener el seguimiento correspondiente, según las disposiciones oficiales de la Superintendencia de Bancos (SB).

De acuerdo con el reglamento sobre cuentas inactivas y abandonadas, los bancos deben conservar un registro de estos depósitos, intentar localizar a sus titulares y reportar semestralmente la información requerida a la Superintendencia. Además, el organismo supervisor debe dar seguimiento a la administración de esos recursos y verificar su manejo.

¿Cuándo pasa el dinero al Banco Central?

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La normativa establece tres etapas: