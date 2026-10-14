Sanz Lovatón firma alianza en SEMICON West para impulsar semiconductores en RD

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San Francisco, CA. – El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, firmó un acuerdo con la Fundación SEMI para impulsar el desarrollo de la industria de semiconductores en la República Dominicana, mediante la formación de talento y la creación de condiciones que favorezcan la inversión.
El memorándum de colaboración fue suscrito en el marco de SEMICON West 2026, donde el ministro participa junto a una delegación público-privada dominicana. Por SEMI, firmó Shari Liss, vicepresidenta de Desarrollo Laboral Global e Iniciativas.
“Desde la promulgación del decreto 324-24 y el posterior lanzamiento de la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores (ENFIS) en 2025, el desarrollo de esta industria es una prioridad para el Gobierno, y en ese sentido continuaremos haciendo las alianzas y participando en los espacios que sean necesarios para ello”, manifestó Sanz Lovatón.
Condiciones para que puedan operar en el país
El acuerdo busca identificar los intereses y las necesidades de las empresas vinculadas a SEMI e impulsar políticas que permitan crear las condiciones para que puedan operar en el país.
También contempla fortalecer la colaboración entre el Gobierno, las instituciones académicas, la industria y las organizaciones laborales para preparar una fuerza de trabajo que respalde la inversión en semiconductores y contribuya a la resiliencia de la cadena de suministro, ante la escasez mundial de trabajadores cualificados en el sector.
A través de la Fundación SEMI, se promoverán el desarrollo del talento, el intercambio de conocimientos y mejores prácticas, así como la cooperación en el ecosistema transfronterizo de empresas emergentes (startups).
Agenda en San Francisco
El ministro está acompañado por una delegación público-privada integrada por viceministros y miembros del equipo del MICM; el diputado Vicente Sánchez Baret; y representantes del sector empresarial, entre ellos Claudia Pellerano, presidenta de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA); Manuel Estrella, presidente del Grupo Estrella; y Carlos de León. La delegación participa en encuentros orientados a presentar las ventajas del país y explorar oportunidades de inversión en la industria de semiconductores.
Durante el evento, la delegación dominicana encabezada por Sanz Lovatón sostuvo encuentros con líderes internacionales, fabricantes del sector y representantes de empresas tecnológicas para presentar las ventajas competitivas de la República Dominicana como destino para operaciones de ensamblaje, empaquetado y prueba de semiconductores, conocidas como procesos ATP.
Notas relacionadas
Delegación dominicana
El ministro participó en el panel “Del anuncio a la puesta en marcha: los recursos detrás del despliegue de semiconductores”, junto a Ian Steff, director ejecutivo de mySilicon Compass; Abby Pratt, vicepresidenta sénior de Advanced Medical Technology Association; Sandra Watson, presidenta y directora ejecutiva de Arizona Commerce Authority; y Brian Lenihan, vicepresidente de SkyWater Technology/IonQ.
Asimismo, junto a la delegación dominicana, sostuvo una reunión con Colin Ritchie, vicepresidente de Relaciones con la Industria y el Gobierno de Advantest, y Victor Smith, socio de los grupos de Servicios Empresariales y Servicios Gubernamentales de Bose McKinney & Evans LLP y directivo de Bose Public Affairs Group.
Insertar a la República Dominicana en la industria de semiconductores
Estos encuentros forman parte de la estrategia gubernamental para insertar a la República Dominicana en la industria de semiconductores mediante procesos ATP, una oportunidad para transformar su modelo productivo y avanzar hacia su posicionamiento como centro tecnológico regional.
SEMICON West 2026 se celebra del 13 al 15 de octubre en San Francisco, California, Estados Unidos, y reúne a empresas de semiconductores, innovadores tecnológicos, responsables de políticas públicas, ingenieros, investigadores y líderes empresariales vinculados al futuro de la microelectrónica.
Su agenda aborda temas como inteligencia artificial, encapsulado avanzado, fabricación inteligente, sostenibilidad, movilidad, tecnología médica y desarrollo de la fuerza laboral.
El encuentro facilita el intercambio de conocimientos y la creación de alianzas estratégicas para responder a los retos del sector y acelerar la innovación.
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