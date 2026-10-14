Sanz Lovatón firma alianza en SEMICON West para impulsar semiconductores en RD

San Francisco, CA. – El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, firmó un acuerdo con la Fundación SEMI para impulsar el desarrollo de la industria de semiconductores en la República Dominicana, mediante la formación de talento y la creación de condiciones que favorezcan la inversión.

El memorándum de colaboración fue suscrito en el marco de SEMICON West 2026, donde el ministro participa junto a una delegación público-privada dominicana. Por SEMI, firmó Shari Liss, vicepresidenta de Desarrollo Laboral Global e Iniciativas.

“Desde la promulgación del decreto 324-24 y el posterior lanzamiento de la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores (ENFIS) en 2025, el desarrollo de esta industria es una prioridad para el Gobierno, y en ese sentido continuaremos haciendo las alianzas y participando en los espacios que sean necesarios para ello”, manifestó Sanz Lovatón.

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Condiciones para que puedan operar en el país

El acuerdo busca identificar los intereses y las necesidades de las empresas vinculadas a SEMI e impulsar políticas que permitan crear las condiciones para que puedan operar en el país.

También contempla fortalecer la colaboración entre el Gobierno, las instituciones académicas, la industria y las organizaciones laborales para preparar una fuerza de trabajo que respalde la inversión en semiconductores y contribuya a la resiliencia de la cadena de suministro, ante la escasez mundial de trabajadores cualificados en el sector.

A través de la Fundación SEMI, se promoverán el desarrollo del talento, el intercambio de conocimientos y mejores prácticas, así como la cooperación en el ecosistema transfronterizo de empresas emergentes (startups).

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Agenda en San Francisco

El ministro está acompañado por una delegación público-privada integrada por viceministros y miembros del equipo del MICM; el diputado Vicente Sánchez Baret; y representantes del sector empresarial, entre ellos Claudia Pellerano, presidenta de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA); Manuel Estrella, presidente del Grupo Estrella; y Carlos de León. La delegación participa en encuentros orientados a presentar las ventajas del país y explorar oportunidades de inversión en la industria de semiconductores.

Durante el evento, la delegación dominicana encabezada por Sanz Lovatón sostuvo encuentros con líderes internacionales, fabricantes del sector y representantes de empresas tecnológicas para presentar las ventajas competitivas de la República Dominicana como destino para operaciones de ensamblaje, empaquetado y prueba de semiconductores, conocidas como procesos ATP.