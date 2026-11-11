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República Dominicana obtuvo por tercer año consecutivo el galardón de Oro como «Mejor Destino del Caribe» (Best Destination – Caribbean) en los Travvy Awards 2026, premios que reconocen la excelencia de la industria turística internacional.

La distinción fue otorgada durante la duodécima edición de estos premios, celebrada en el Greater Fort Lauderdale/Broward County Convention Center, en el marco del evento CruiseWorld, a partir de las votaciones de asesores de viajes.

Con este reconocimiento, el país mantiene el liderazgo alcanzado en las ediciones de 2024 y 2025, lo que, según los organizadores, refleja la confianza de los profesionales del sector en la oferta turística dominicana y su posicionamiento en el mercado internacional.

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Dos premios de plata y respaldo del sector

Además del máximo galardón, República Dominicana obtuvo otros dos reconocimientos de Plata en las siguientes categorías:

Mejor Destino Gastronómico del Caribe (Best Culinary Destination – Caribbean).

Mejor Oficina de Turismo del Caribe (Best Tourism Board – Caribbean).

Estos reconocimientos destacan la oferta gastronómica del país y las labores de promoción turística dirigidas a los profesionales de la industria.

Al respecto, Raquel Reyes, directora de la Oficina de Promoción Turística (OPT) de República Dominicana en Orlando, expresó que recibir el Oro por tercer año consecutivo representa un respaldo de los asesores de viajes, quienes recomiendan el destino y conectan a millones de viajeros con el país.

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Asimismo, atribuyó el resultado al trabajo conjunto de los sectores público y privado, y señaló que constituye un impulso para continuar fortaleciendo la oferta turística nacional.

El destino dominicano alcanza este reconocimiento por tercer año consecutivo.

Oferta turística dominicana

República Dominicana mantiene una oferta que combina sus playas con experiencias culturales, históricas, gastronómicas y de naturaleza, además de opciones de lujo, aventura, golf, romance y bienestar.

El posicionamiento internacional del destino también forma parte de los esfuerzos del Ministerio de Turismo y sus aliados estratégicos para fortalecer la conectividad, mejorar la calidad de los servicios y ampliar la promoción del país en los mercados internacionales.

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Bajo la campaña «Feel DR: The Land That Has It All», las autoridades promueven la diversidad de experiencias y los atractivos que ofrece República Dominicana a distintos perfiles de viajeros.

Los Travvy Awards, presentados por TravelPulse, perteneciente a Northstar Travel Group, reconocen anualmente a destinos, organizaciones y proveedores destacados de la industria turística. Sus ganadores son seleccionados mediante las votaciones de asesores de viajes.