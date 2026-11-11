¿Quieres resumir esta noticia? Resumir Preparando el resumen… Resumen Puntos clave Preguntas frecuentes Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.

Santo Domingo, RD.- La Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) realizó este martes la feria Renacer Contigo, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde participaron más de 200 emprendedores de la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional, quienes exhibieron una amplia variedad de productos y servicios como muestra de su talento, creatividad y capacidad de superación.

Renacer Contigo fortalece los emprendimientos

Al pronunciar las palabras centrales de la actividad, el director de Propeep, Robert Polanco, expresó que Renacer Contigo constituye una herramienta de transformación social y económica, al ofrecer capacitación, asesoría técnica, educación financiera, acompañamiento psicosocial y entrega de equipos e insumos para contribuir al crecimiento y la sostenibilidad de las unidades productivas.

El funcionario destacó que, desde su lanzamiento, el 21 de mayo de 2025, en el sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, el programa ha desarrollado importantes acciones de inclusión financiera y desarrollo productivo.

Publicidad

Dijo que entre marzo y julio de ese año se realizaron 32 jornadas, que alcanzaron a 5,451 beneficiarios directos. Asimismo, se canalizaron RD$11,758,697 en préstamos para capital de trabajo y se entregaron más de 600 insumos y equipos destinados a fortalecer pequeños negocios.

Apoyo para crecer y formalizar negocios

Polanco explicó, asimismo, que Renacer Contigo no consiste únicamente en entregar ayudas, “sino en desarrollar capacidades para que hombres y mujeres puedan administrar mejor sus negocios, formalizar sus actividades económicas, acceder al financiamiento y ampliar sus oportunidades de comercialización”.

El director de Propeep enfatizó que este programa forma parte de la visión del presidente Luis Abinader de reducir la pobreza, ampliar las oportunidades económicas y promover la formalización del empleo, colocando a las personas en el centro de las políticas públicas.

Publicidad

Día Nacional del Emprendedor

La actividad se desarrolló en el marco de la celebración del Día Nacional del Emprendedor Dominicano, que se conmemora cada 12 de noviembre, conforme a la Ley 88-13, como reconocimiento al esfuerzo, la innovación y la contribución de los emprendedores a la generación de empleos y al desarrollo económico del país.

Conferencias

Como parte de la programación de la feria, se desarrollaron dos paneles en el Paraninfo Ricardo Michel, de la facultad de Ciencias Economicas y Sociales de la Alta Casa de estudios, en los que participaron como expositores Augusto de los Santos; del Sistema Único de Beneficiarios (SIIBEN); ingeniera Heidi Espinal, directora Ejecutiva de CEDI-MUJER; Blanca Español, del Banco Adopem; Jennifer Betances, movimiento Mujeres que Emprenden; Carmen Blanc, directora de Renacer Contigo.

Además, Kirsis Paniagua, Lisa Encarnación y Cinthia Ferreras, quienes abordaron temas relacionados con las historias de liderazgo, resiliencia y autonomía económica, compartiendo experiencias y reflexiones sobre los desafíos y oportunidades de las mujeres emprendedoras.

Publicidad

Productos y comercios participantes

Durante la feria, los asistentes pudieron conocer y adquirir una amplia gama de productos elaborados y comercializados por los participantes, entre ellos carteras artesanales, productos capilares, sets de cumpleaños, perfumes para hombres y mujeres, arreglos florales personalizados, jabones artesanales, velones y collares, entre otros artículos.

También participó una innovadora empresa dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas para facilitar a los comerciantes la gestión de sus ventas, inventarios y cobros.

Los emprendimientos fueron exhibidos en la explanada de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Empresas y emprendedores

La feria contó con el respaldo de empresas e instituciones que promueven el desarrollo y fortalecimiento de los pequeños negocios, entre ellas Portal, que ofrece soluciones para facilitar los pagos con tarjetas de crédito a establecimientos comerciales formalmente constituidos.

De igual manera, participaron el Banco ADOPEM, la Fundación KPM y Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos, entidades que ofrecen servicios, créditos, acompañamiento y asesoría financiera, así como oportunidades de capacitación y becas para sus afiliados.

También estuvo presente la aplicación de pagos Token, entre otras iniciativas vinculadas al fortalecimiento del emprendimiento.

Reconocimientos

Al concluir la actividad, el director de Propeep, Robert Polanco, recibió un reconocimiento de

las fundaciones KPM y Mujeres que Emprenden de Santo Domingo Norte; asi como la directora del programa Renacer Contigo, Carmen Blanc.

Autoridades e invitados especiales

En la actividad estuvieron presentes la maestra Maribel Lorenzo, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD; el coronel José Ramón Reyes Suárez, director de las Escuelas Vocacionales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas; Eraleisy Vásquez, subdirectora de Propeep; Carmen Blanc, directora del programa Renacer Contigo; y José Miguel Zabala, del Instituto de los Dominicanos en el Exterior.

También, Leandro González, vicealcalde de Santo Domingo Norte; Cándido Ramírez, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; y Vandana Ramírez, regidora del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, entre otras personalidades e invitados especiales.