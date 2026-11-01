Productores avícolas piden al Gobierno evitar confusión sobre crisis del sector

Santo Domingo, RD.- La Asociación de Productores Avícolas Independientes (ASOPROIN) llamó al Gobierno a evitar confusión al analizar la problemática del sector y a verificar la legitimidad y representatividad de quienes participan en la mesa de diálogo. La entidad advirtió que no permitirá que sectores que calificó de “oscuros” contaminen las conversaciones iniciadas con las autoridades, especialmente ahora que el mercado comienza a estabilizarse.

Víctor José Rodríguez, presidente de la entidad, expresó preocupación ante lo que considera intentos de aprovechar la situación del sector para obtener beneficios particulares, en perjuicio de quienes generan empleos y contribuyen al abastecimiento de alimentos para el pueblo dominicano.

Rodríguez afirmó que la delegación que recientemente acudió al Palacio Nacional bajo el nombre de Asociación Nacional de Pequeños y Medianos Productores (ANAVIP) no representa a ASOPROIN como gremio. Sostuvo que las conversaciones en las que participa su entidad se canalizan a través de los órganos oficiales y las asociaciones que históricamente han dado la cara para hacer frente a los problemas del sector.

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En ese sentido, solicitó al presidente Luis Abinader y a las autoridades correspondientes fortalecer los mecanismos de verificación de los participantes en la mesa de diálogo, dada la importancia de las decisiones relacionadas con la producción y el abastecimiento de carne de pollo.

El dirigente advirtió que, dialogar con actores que no cuentan con la representación de los productores involucrados puede afectar la calidad de los acuerdos y generar confusión en un momento en que el sector comienza a superar las dificultades que ha enfrentado.

Abastecimiento y estabilidad de precios para Navidad.

Rodríguez aseguró que están dadas las condiciones para que el pueblo dominicano disponga de abundante carne de pollo, de calidad y a precios accesibles, durante las fiestas navideñas. Explicó que se están tomando las medidas necesarias, en consenso con las autoridades competentes y los gremios representativos de la producción avícola.

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Reveló que como organismo comparten lo planteado recientemente por el director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, en el sentido de que la producción nacional de pollo será suficiente para cubrir la demanda durante las festividades navideñas, ya que para tales fines se han tomado las previsiones de lugar.